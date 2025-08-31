Sofia Calesso, ex volto di Temptation Island, ha svelato le ragioni della rottura con Alessio Medici avvenuta di recente.

Per gli appassionati di Temptation Island è praticamente impossibile dimenticare i volti che hanno reso celebri le diverse edizioni nel tempo; in molti, infatti, ricorderanno il viaggio nei sentimenti con protagonisti Sofia Calesso e Alessandro Medici. Insieme avevano deciso di tentare la strada del reality per dare nuovo vigore al loro amore; salvo poi affrontare non poche difficoltà durante il percorso che quasi hanno posto fine anzitempo la relazione tra i due.

Dopo l’avventura a Temptation Island, Sofia Calesso e Alessandro Medici decisero di darsi una seconda possibilità e la notizia della gravidanza sembrava aver aperto nuovi spiragli per un futuro felice. Purtroppo, la giovane ha dovuto affrontare una delle esperienze più nefaste: la perdita del bambino che portava in grembo. Il tragico evento dell’aborto ha avuto ovviamente un impatto poco positivo sulla relazione tra i due, così come anche il matrimonio sfumato a dispetto di una proposta di nozze che aveva commosso i fan che nel tempo hanno continuano a seguirli.

Sofia Calesso: “Ecco perchè finita con Alessandro Medici dopo Temptation Island”

Ora, come racconta Isa e Chia, Sofia Calesso e Alessandro Medici hanno deciso di prendere strade diverse. I due ex protagonisti di Temptation Island si sono lasciati ed è stata proprio la ragazza, intervistata da PiùDonna, a raccontare una parte delle ragioni che avrebbero sancito la rottura. “Non ho superato la perdita del bambino”, ha confessato Sofia: “Ho inconsapevolmente dato la colpa a lui non rendendogli la vita serena”. Una ammissione toccante da parte dell’ormai ex fidanzata di Alessandro Medici che con le sue parole si prende buona parte delle responsabilità nel merito della decisioni di interrompere la relazione. “A giugno mi ha detto di non essere più innamorato di me”.

Le frizioni hanno logorato il sentimento di Alessandro Medici e, dopo mesi difficili, Sofia Calesso – ex protagonisti di Temptation Island – ha trovato la forza di dare una nuova impronta alla sua vita: “Mi sono trasferita, lui mi ha aiutato e ammetto che il primo periodo è stato difficile… E’ stato un colpo; malgrado ci fossero dei problemi non mi aspettavo che Alessandro mi avrebbe lasciato”. Come riporta Isa e Chia, Sofia ha assicurato di conservare uno splendido ricordo del loro amore: “E’ stato l’uomo più importante per me, e lo rimarrà sempre. Merita di essere felice, non tutto dura per sempre”.