Sonia Barrile lancia una stoccata a Simone: le prime dichiarazioni dopo lo speciale di Temptation Island

Sonia Barrile rompe il silenzio dopo lo speciale di Temptation Island. Com’è noto, Sonia è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del reality estivo, dove ha partecipato insieme all’ex compagno Simone Margagliotti. I due avevano deciso di mettersi alla prova nel programma a causa dei tradimenti di lui, così da salvare il loro rapporto lungo diversi anni. Durante il percorso, però, Simone ha avuto ripetuti atteggiamenti irrispettosi, motivo per il quale Sonia aveva scelto di lasciare il programma da sola al falò di confronto finale.

Una volta abbandonato il villaggio, però, Sonia ha fatto una scoperta scioccante, ovvero di essere incinta dell’ex fidanzato. Da lì, i due hanno preso la decisione di darsi una nuova possibilità, con Simone che aveva dichiarato davanti a Filippo Bisciglia di voler costruire una famiglia solida con la fidanzata. Durante lo speciale “Un mese dopo” di Temptation, però, Sonia ha confermato una nuova rottura, rivelando di aver scoperto ulteriore “cose sgradevoli” fatte da Simone.

Sonia lancia una stoccata a Simone: la verità dopo Temptation Island

Anche se entrambi hanno detto di voler crescere il bambino in serenità, Sonia è ancora ferma sulla sua decisione e non ha intenzione di perdonare di nuovo l’ex compagno, nonostante sia incinta. A tal proposito, poche ore fa, rispondendo a una follower su Instagram che le chiedeva come stesse, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina molto chiara a Simone: “Il destino ha scelto di farmi avere un figlio maschio per avere un UOMO che mi ami sempre. L’unico che ha sentito il battito del mio cuore battere insieme al suo“.