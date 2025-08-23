Sonia e Alessio si sposano dopo Temptation Island 2025: la coppia starebbe valutando la location per il ricevimento, ecco i primi spoiler

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono stati tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, tanto che, ancora oggi, la loro coppia fa notizia. In attesa delle prime registrazioni di Uomini e Donne, dove il pubblico spera di rivederli come ormai accade ogni anno per i protagonisti del reality estivo, arrivano dal web aggiornamenti sulla loro vita di coppia e, in particolare, sul loro matrimonio.

Sì, perché circola da settimane il gossip secondo il quale i due vorrebbero convolare a nozze. A quanto pare, non più soltanto un desiderio ma un fatto, visto che Sonia e Alessio starebbero già organizzando il lieto evento. Stando, infatti, a quanto trapelato nelle ultime ore, la coppia avrebbe anche visto la location nella quale si potrebbero festeggiare le nozze.

Sonia e Alessio si sposano dopo Temptation Island 2025: le indiscrezioni sulla location del matrimonio

Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano recita: “Alessio e Sonia a San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, molto affiatati e sembra che siano venuti a trovare un’amica”. A corredo della segnalazione c’è anche una foto che li vede insieme, nella località detta dall’utente.

Una segnalazione alla quale hanno fatto eco le parole della stessa Marzano, che ha tirato in ballo proprio le imminenti nozze della coppia: “Sono lì perché hanno visto il ristorante per il ricevimento del matrimonio, visto che si sposeranno”, ha fatto sapere l’esperta di gossip. Pare, dunque, che Sonia e Alessio di Temptation Island si sposeranno in Campania, almeno stando alle indiscrezioni. Non resta che attendere i prossima aggiornamenti, che forse arriveranno dai diretti interessati durante la loro possibile ospitata a Uomini e Donne.

