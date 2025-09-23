Sonia e Simone aspettano un maschietto, i social si scatenano: "Per loro non c'è un futuro"

Durante la seconda puntata di Temptation Island e poi e poi, Sonia e Simone hanno reso noto il sesso del loro bimbo attraverso un baby shower in diretta televisiva su Canale Cinque. La coppia ha rivelato di aspettare un maschietto, una rivelazione che ha scatenato anche il mondo dei social che ovviamente non si sono risparmiati davanti alla confessione fatta sul piccolo schermo. “Finalmente hanno rivelato tutto, nascerà un piccolo terrapiattista dal loro amore” si legge tra i commenti dei fan sui social. Temptation Island regala ancora colpi di scena per la coppia che aveva tentato di ritrovarsi dopo un tradimento, e proprio dopo la fine delle registrazioni Sonia ha scoperto di essere incinta dello st

Gemma Galgani, dedica speciale dopo Uomini e Donne/ "Ho ricevuto un grande dono..."

orico fidanzato. E quale migliore occasione per Temptation Island di svelare durante una puntata il sesso del bebè che nascerà da un amore ricomposto proprio grazie al programma di Filippo Bisciglia su Canale Cinque.

Sonia e Simone aspettano un maschio: ma cala il gelo al gender reveal

Dopo aver svelato a tutti il sesso del bambino, Sonia e Simone hanno regalato altri colpi di scena ai telespettatori di Canale Cinque e di Temptation Island. Ma il futuro di della coppia come si prospetta? Tra Sonia e Simone non sembra esserci un futuro, secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: “Loro ad oggi non stanno insieme ma chiaramente hanno un rapporto da neo genitori.

Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barrile/ Il retroscena: "Hanno litigato?"

Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei sta pensando a sè stessa e al piccolino in arrivo”. E la stessa Sonia ha gelato Simone a Temptation Island, con i commenti che sono poi proseguiti su X: “Speriamo che anche il bimbo non diventi come il padre” si legge tra commenti misti tra ironia e serietà.