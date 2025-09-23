Temptation Island e poi e poi, social scatenati durante la messa in onda: "Cinema più assoluto"

La seconda puntata di Temptation Island e poi e poi si è presa posto su Canale Cinque con tantissimi fan che non vedevano l’ora di poter commentare quanto accaduto nel viaggio nei sentimenti. Il format di Mediaset condotto da Filippo Bisciglia ha riportato sullo schermo le storie delle coppie che nei mesi scorsi hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Mediaset e questa sera il pubblico non si è risparmiato con i commenti dopo aver ritrovato sulle scene i personaggi del programma: dal matrimonio di Valentina e Antonio alla coppia formata da Sonia e Simone, i telespettatori si sono espressi senza mezzi termini.

“E’ un cinema mai visto e c’è pure Filippo Bisciglia che finge di apprezzare ciò che sta vedendo”, “Ragazzi, siamo al teatro più assoluto, questa edizione ci ha fatto volare davvero” si legge tra i commenti spuntati sul web durante la messa in onda della puntata che chiude in maniera definitiva il cerchio.

Temptation Island, Valentino e Antonia e Sonia e Simone fanno impazzire i social

Ce n’è davvero per tutti durante la messa in onda della seconda puntata di Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti capitanato da Filippo Bisciglia ha portato ancora una volta sulla barca di Canale Cinque il pubblico, che per tutta l’estate ha cercato di aggiornarsi sull’andamento delle coppie nel programma di Canale Cinque.

Oltre alla coppia formata da Simone e Sonia, sono finiti nel mirino anche Valentino e Antonia, che hanno aperto la puntata con il loro matrimonio e il racconto dei preparativi dell’estate, subito dopo la conclusione di Temptation Island: “Lui vestito elegante, lui in ciabatte sotto al gazebo portato direttamente da casa, lui che sparisce per cambiarsi, la benda, Rosario che si svela come testimone di nozze, grazie per questo cinema infinito” si legge tra i commenti spuntati su X durante la puntata. Un finale davvero trash e da fuochi d’artificio, in linea con quanto visto durante tutta l’edizione.

