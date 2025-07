Andrà in onda stasera, giovedì 10 luglio 2025, la seconda puntata di Temptation Island e stando ai rumors Sonia M. e Alessio si renderanno ancora protagonisti nonostante si siano lasciati. Lui nel villaggio si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che hanno umiliato l’ex fidanzata, cosa ha detto? Ha messo in dubbio il suo amore per lei dicendo che forse ha sepmpre provato solo gratidune nei suoi confronti.

Questa e altre rivelazioni hanno spinto Sonia M. a chiedere il falò di confronto anticipato perché non aveva nessuna intenzione di farsi umiliare ancora, lui però ha deciso di non presentarsi. Alessio non ha raggiunto l’ex fidanzata nemmeno dopo che Filippo Bisciglia è tornato da lui dicendogli che la donna sarebbe andata via. La loro storia d’amore è quindi giunta al capolinea durante la prima puntata di Temptation Island, lui è stato costretto a lasciare il programma ma lei su richiesta delle altre fidanzate è rimasta nel villaggio.

Alessio e Sonia M. si sono riconciliati dopo Temptation Island? Diventeranno genitori?

Sembra che dopo Temptation Island Alessio si sia reso conto di aver sbagliato e abbia provato a farsi concedere un’altra possibilità dall’ex fidanzata. Nei giorni scorsi sui social le ha dedicato un post nel quale ha scritto che spera che un giorno lei potrà perdonare le sue cafonate perché l’amore vince sempre. Biagio D’Anelli nelle scorse ore ha fatto sapere che i due si renderanno di nuovo protagonisti nella seconda puntata, queste le sue parole: “Pare che Alessio rientrerà in gioco entrando nel villaggio delle fidanzate perché ha bisogno di chiarire“.

Intanto Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha pubblicato sulle sue storie alcuni messaggi che le sono arrivati. Un utente le ha detto che frequenta la stessa scuola di ballo di Sonia M., ma in orari diversi, dopodiché ha fatto sapere che lei è incinta. Si legge poi: “Infatti avevano anticipato che una coppia si accorgeva di essere in dolce attesa, lei purtroppo si è scavata un fosso”. Se Sonia M. fosse davvero incinta potrebbe aver deciso di concedere un’altra possibilità alla sua relazione con Alessio, sono quindi tornati davvero insieme e presto diventeranno genitori? Al momento sono solo indiscrezioni, non ci resta che attendere per saperne di più.