Sonia M. e Alessio, una delle coppie più curiose di Temptation Island 2025, avrebbero chiesto la cancellazione dall’Ordine degli avvocati al termine dell’esperienza su Canale 5. Una decisione che Sonia M. e Alessio avrebbero intrapreso allo scopo di concentrarsi sul mondo dello spettacolo e iniziare una nuova carriera televisiva. Si tratta solo di un’ipotesi, ovviamente. Non si può escludere che la coppia abbia richiesto la cancellazione dall’ordine anche per tutelarsi da possibili conseguenze disciplinari derivanti dalla partecipazione a Temptation Island 2025.

Insomma, sono diverse le ipotesi da prendere in considerazione in questo senso, in attesa della messa in onda dello speciale dove Sonia M. e Alessio potrebbero chiarire anche questa situazione. Ricordiamo, per quanto riguarda invece il percorso sentimentale, che i due si erano separati al falò di confronto per poi tornare sui propri passi.

Alessio e Sonia M.: quanti problemi dopo Temptation Island, lui avrebbe tagliato i ponti coi genitori

Come anticipavamo poc’anzi, Alessio e Sonia M. potrebbero puntare al mondo dello spettacolo. La voce si rincorre da tempo sui social e su vari siti online. Ma non è tutto: pare che Alessio stia vivendo un momento personale molto difficile coi suoi genitori. Dopo aver concluso la sua avventura a Temptation Island avrebbe tagliato i ponti sia con papà sia con mamma.

Questi ultimi tuttavia hanno provato a ricucire con un appello lanciato sulle pagine di Oggi, dove lamentano la sua assenza da mesi. “Ci fai soffrire inutilmente. Non vogliamo disturbarti ma facci solo sapere che stai bene”, l’appello disperato e al tempo stesso amorevole dei genitori di Alessio.

