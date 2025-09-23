Sonia Barrile e Sonia Mattalia hanno litigato? I fan di Temptation Island hanno notato l'assenza al gender reveal

La seconda puntata di Temptation Island e poi e poi ha fatto luce sulla storia tra Sonia Barrile e Simone, che hanno rivelato a tutti di aspettare un maschietto. Nonostante la gravidanza ormai iniziata, tra di loro non sembrano esserci i margini per portare avanti una relazione dopo quanto accaduto anche nel viaggio nei sentimenti. Il programma di Filippo Bisciglia ha dato comunque spazio alla coppia, mostrando il gender reveal ai telespettatori, che hanno così assistito al momento e i fan più attenti hanno notato anche un’assenza al party: quella di Sonia Mattalia.

Per quale motivo la fidanzata di Alessio Loparco non figurava tra i presenti alla festa nella quale la Barrile e Simone hanno annunciato di aspettare un maschio? Immediatamente l’indiscrezione principale ha portato all’ipotesi di una lite, con i fan che non hanno dubbi sul tema: “Le due Sonie hanno litigato, ecco spiegata la sua assenza al gender reveal” si legge tra i commenti. Per adesso nessuno ha rotto il silenzio sulla questione, lasciando un velo di dubbio che potrebbe essere chiarito nelle prossime ore.

Sonia Barrile e Sonia Mattalia hanno litigato? L’ipotesi

Come saranno andate le cose tra Sonia Barrile e Sonia Mattalia? Chissà che tra i due non possa esserci stata qualche lite o momenti di tensione che hanno portato all’esclusione della Mattalia dal gender reveal della Barrile. Niente da fare per adesso per i più curiosi, che hanno messo nel mirino i profili social delle due in attesa di qualche chiarimento o risposta sulla questione.

Da Temptation Island e poi e poi però la Barrile ha annunciato di aspettare un maschio nonostante la rottura con Simone, mentre la Mattalia è ripartita in amore con Alessio Loparco, visto che i due hanno annunciato di essere entrati in una nuova fase di vita e di essere ripartiti un po’ da zero.

