CAOS NELL’ULTIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND SPAGNA

Incandescente e turbolenta l’ultima puntata dell’edizione di Temptation Island Spagna, tra tradimenti e colpi di scena. Nello specifico, quello di Anita Williams, che ha avuto un rapporto sessuale con un tentatore, e il fidanzato ha reagito correndo da lei: una scena che è diventata virale sui social al punto tale da uscire dai confini della Spagna e arrivare fino in Italia.

José Carlos Montoya aveva già visto la fidanzata in atteggiamenti intimi con il single Manuel González a La isla de las tentaciones, ma nell’ultima puntata la conduttrice ha annunciato ai fidanzati che avrebbero avuto a disposizione 10 minuti per vedere cosa stava accadendo nella casa delle fidanzate.

Gli altri fidanzati, consapevoli del momento complicato di Montoya, hanno lasciato proprio a lui la decisione per solidarietà, del resto nessuno si aspettava che avrebbero assistito a un tradimento in diretta. Peraltro, la coppia si era trattenuta in precedenza, ma la fidanzata di Montoya è caduta in tentazione con il single e da alcune toccatine si è arrivati alla passione travolgente.

TEMPTATION ISLAND SPAGNA VIRALE PER TRADIMENTO IN DIRETTA

Nel finale del collegamento il ragazzo ha visto Anita scambiarsi baci appassionati sotto le lenzuola con il single. In realtà, lei e il tentatore si erano già avvicinati e avevano già dormito insieme a Temptation Island Spagna, ma stavolta si è lasciata proprio andare. Montoya ha deciso di raggiungere la fidanzata, infrangendo di fatto il regolamento. Nel frattempo, però, Anita, ignara di essere stata vista dal fidanzato, ha proseguito l’approccio col tentatore, che si è trasformato in un vero e proprio rapporto.

A rendere epica tutta la scena è la regia alternata tra il fidanzato che corre dalla fidanzata, impegnata invece col tentatore, regalando un pagina di grande trash televisivo. “Cabro*a, cabro*a, mi hai distrutto. Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita“.

La scena a Temptation Island Spagna si sviluppa con le urla di Montoya contro Anita, che però non riesce a raggiungere, perché viene fermato prima di arrivare nella stanza, quindi l’unico risultato che ottiene è quello di fermare la scena hot tra la fidanzata e il single. Non è chiaro, però, come è andata a finire, perché il resto verrà trasmesso nella prossima puntata de La isla de las tentaciones.