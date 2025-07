E' diventata virale una nuova indiscrezione su una delle concorrenti del reality delle coppie di Canale Cinque, cosa è stato scoperto

Nonostante manchino ancora due appuntamenti per il finale di Temptation Island, ci sono già diverse voci che circolano su quello che potrebbe essere stato l’epilogo per le coppie che hanno partecipato. Il reality delle coppie, infatti, è registrato, questo vuol dire che già c’è stato un finale. A finire al centro dell’attenzione social questa volta è stata Denise.

Pizza "all'acqua", Caterina Balivo l'adora. La ricetta semplicissima.

Nel corso dell’ultima puntata abbiamo visto la reazione piuttosto fuori controllo di Marco, dopo che ha visto l’avvicinamento che c’è stato tra la sua compagna e il tentatore Flavio. I due, infatti, sembra che siano diventati sempre più intimi e questo ha fatto letteralmente infuriare il fidanzato. Intanto è diventata virale una nuova segnalazione su Denise.

Diamanti, mercato pietre naturali minacciato dal sintetico/ De Beers: “Preoccupato, è come una truffa”

Cosa è successo tra Denise e Marco dopo Temptation Island? La segnalazione

Nelle ultime ore è diventata virale una segnalazione su Denise e su un avvistamento avvenuto dopo la fine del programma. Ebbene pare che la donna sia stata avvistata su una spiaggia vicino Roma con un’amica, dunque senza Marco.

Come si legge dal messaggio pubblicato dalla pagina Instagram Reality Edition, pare che Denise fosse visibilmente provata e addirittura stesse piangendo. Un racconto che potrebbe significare una cosa ben precisa, lei e Marco non starebbero più assieme. Per questo forse la concorrente del reality potrebbe aver avuto uno sfogo con la sua amica.

“Fusione nucleare entro il 2030”/ CFS sta per realizzarla: così si rivoluzionerà il mercato energetico

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, anche perché l’assenza di Marco in spiaggia non deve significare per forza che si siano lasciati. Sebbene sappiamo che la coppia ha iniziato a vacillare dopo l’evidente avvicinamento di Denise al tentatore Flavio, con il quale si è instaurato un grande feeling.

Quel che appare essere certo è il momento di sconforto di Denise che avrebbe pianto con l’amica, ma non si conoscono le ragioni dello sfogo e soprattutto se siano legate a Marco o addirittura a Flavio. Per sapere cosa è realmente accaduto tra di loro bisognerà attendere la fine di Temptation Island, prima circolano solo supposizioni, anche perché – com’è noto – i concorrenti per regolamento non possono lasciare trapelare nulla sull’epilogo del programma.

Intanto tra le varie voci circolate riguardo ai protagonisti di Temptation Island c’è anche quella che parla di Flavio come possibile tronista a Uomini e Donne a settembre. Pare che il tentatore abbia letteralmente conquistato tutti – sia le fidanzate che chi lavora dietro le quinte – e per questo potrebbe essere scelto come prossimo protagonista del daiting show di Canale Cinque. Anche in questo caso, però, non vi è alcuna certezza. Se fosse vero, vorrebbe dire che alla fine il tentatore non ha proseguito alcuna storia al di fuori di Temptation Island.