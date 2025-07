Antonio, come era il fidanzato di Valentina prima di approdare a Temptation Island. Lo scatto inedito

Antonio di Temptation Island, come era il fidanzato di Valentina prima di approdare all’edizione 2025 del viaggio dei sentimenti. Lo scatto Social.

Un’altra edizione con il botto per il programma targato Fascino e condotto dal carismatico Filippo Bisciglia, che, come sempre, ringrazia dal profondo del cuore i così tanto numerosi spettatori con sentiti e accorati messaggi Social. Ed è proprio qui, sui vari Profili delle numerose piattaforme, che si possono scovare gustose chicche riguardo pure ai più recenti partecipanti.

Ovviamente quelle più interessanti riguardano le coppie. O meglio, sia quelle che sono uscite dal programma, dopo il famoso e super chiacchierato falò di confronto, insieme o separate. E fra quelle che hanno lasciato basiti e, nel contempo, sul finale, fatto sognare ad occhi aperti i telespettatori più romantici c’è quella composta da Antonio e Valentina.

I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e convivono nella casa di lei. Ed è stata lei a scrivere alla trasmissione per mettere seriamente alla prova la sua dolce metà che l’ha fatta parecchio soffrire. Alla fine ha richiesto lei un falò anticipato dopo aver visionato dei video del fidanzato che le avevano fatto andare la mosca al naso ma anche fatta stare molto male. Tanto più che lui aveva ancora una volta ribadito che ogni tanto ci ricascava nel provarci con altre donne per poi tornare in ginocchio dalla sua lei.

Il loro confronto sembrava essere iniziato sotto i peggiori auspici ma ecco che poi, con un abile colpo di teatro, è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Antonio, che ha capito proprio durante le sue settimane trascorse nel villaggio che sia proprio Valentina la donna della sua vita. Fatto sta che ora come ora a suscitare grande attenzione da parte dei più curiosi è altro. E si tratta di come Antonio era anni fa, ben prima dunque di partecipare a Temptation Island.

Antonio, com’era prima di approdare a Temptation

Capelli più lunghi, sorridente e con indosso un paio di occhiali da sole a specchio dalle lenti azzurre, Antonio, che di cognome fa Panico, augura il buongiorno ai suoi followers che allora, non essendo ancora così conosciuto, non erano elevati come lo sono oggi. Lo scatto è del 2013, dunque lui era davvero giovanissimo, visto che era poco più che ventenne.

Irriconoscibile rispetto a come lo conosciamo oggi. Oggi che dopo un passato amoroso alquanto turbolento e aver tradito all’inizio della sua relazione la fidanzata e ora come ora promessa sposa Valentina, ha deciso di mettere la testa a posto, dichiarandosi profondamente innamorato. Ora non resta che attendere la data delle nozze.