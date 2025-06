Temptation Island, storica coppia del reality di Canale5 si è lasciata: indizi social e segnalazione bomba: ecco di chi si tratta: rumor

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2025 sul web rimbalza una notizia clamorosa, una storica coppia del reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia si è lasciata. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Gaia Vimercati e Luca Bad, coppia che ha partecipato alla scorsa edizione del viaggio nei sentimenti a causa dei continui tradimenti di lui, i due erano usciti da Temptation separati salvo poi rimettersi insieme mesi dopo. In questi mesi, tuttavia, c’è stato un continuo tira e molla tra i due ed adesso pare che è arrivata la rottura definitiva.

Nel scorse ore, infatti, Luca Bad ha postato sui social una storia che sembra confermare la fine della relazione con Gaia Vimercate. Postando la foto della madre che è andata a trovarlo ha poi aggiunto che ‘è l’unica donna della sua vita e l’unica che lo ama incondizionatamente e che non lo tradirebbe mai.’ Tali dichiarazioni lasciano poco spazio a dubbi e successivamente anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rincarato la dose riportando una segnalazione bomba circa il fatto che Gaia e Luca di Temptation Island si sono lasciati: non vivono più insieme e lei per il momento vive in casa di amici e non è tutto.



Temptation Island, è finita tra Gaia Vimercati e Luca Bad, rumor clamorosi: “C’è stato un tradimento”

E non è tutto perché Deianira Marzano ha aggiunto un particolare non di poco conto sulla coppia, Gaia e Luca di Temptation Island si sono lasciati a causa di un tradimento. “Ci sta un tradimento di mezzo, come al solito” ha sentenziato l’esperta di gossip. Insomma, la situazione sembra essersi ribaltata. La coppia aveva deciso di partecipare al reality dei sentimenti per mettere alla prova la lealtà di lui. Gaia, infatti, aveva confessato di sospettare dei tradimenti, tradimenti confermati poi dal ragazzo durante il programma. I due avevano scelto di uscire separati e Gaia si era avvicinata al tentatore Jakub. Una volta fuori, però, i due hanno deciso di riprovarci ma non sono mancati gli alti e bassi ed adesso sembra che è arrivata la rottura definitiva.