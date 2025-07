Un noto volto di Temptation Island è convolato a nozze con la fidanzata: tutti i dettagli

Vittorio Collina è convolato a nozze Victoria Biguzzi. Gli appassionati di Temptation Island se lo ricorderanno bene. Era il 2019 quando Vittorio partecipò al reality delle tentazioni insieme alla sua fidanzata dell’epoca, Katia Fanelli, diventata nota sul web per il suo modo esplosivo di comunicare e per essersi definita la “fotonica“. La loro relazione, già traballante all’ingresso del programma, naufragò definitivamente davanti alle telecamere, con Katia sempre più coinvolta da un tentatore e Vittorio deciso a voltare pagina.

All’epoca, il pubblico si schierò in gran parte dalla parte di Vittorio, colpito dal suo comportamento equilibrato e rispettoso. Dopo quell’esperienza, però, Vittorio ha scelto la riservatezza. Lontano dai riflettori, ha ricominciato da capo, e nella sua vita è entrata Victoria Biguzzi, la donna che gli ha fatto ritrovare la serenità. Dopo quattro anni insieme e la nascita della piccola Charlotte nel 2024, i due hanno deciso di unirsi in matrimonio.

Vittorio si è sposato: il suo passato con Katia a Temptation Island

La cerimonia si è svolta nei dintorni di Forlì, in una splendida location immersa nel verde. Gli sposi, elegantissimi, si sono giurati amore eterno di fronte ad amici intimi e familiari. Presente anche la loro bambina, Charlotte, che ha reso ancora più speciale il giorno delle nozze. Victoria ha dedicato a Vittorio Collina parole dolcissime: “Ti ringrazio per aver costruito con me una famiglia, per essere un padre presente e un compagno premuroso”.

L’ex volto di Temptation Island, visibilmente emozionato, ha ricordato i primi giorni insieme: “Pensare che non volevi neanche uscire di casa quel giorno… e invece ho trovato una donna dolce, sensibile, una lavoratrice instancabile. Ogni volta che torno a casa e vedo il tuo sorriso mi sento fortunato“. Insoma, una storia d’amore nata lontano dalla tv, ma che sembra destinata a durare a lungo.