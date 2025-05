Titti Scialò di Temptation Island nella bufera. Ma, facciamo un passo indietro. Titti si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando alla scorsa edizione del reality estivo insieme al suo ex fidanzato, Antonio Maietta. La loro relazione è stata una delle più commentate dell’edizione, tra gli atteggiamenti polemici di Antonio e le reazioni colorite di Titti. Alla fine, dopo ben tre anni insieme, i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia, uscendo separati dal falò di confronto finale.

Temptation Island, tra i concorrenti una coppia del Trono Over?/ Ecco chi potrebbe sbarcare da Uomini e Donne

Dopo la fine del programma, Titti ha guadagnato una certa popolarità, iniziando a lavorare attivamente sui social. In questi mesi, ha infatti collaborato con diversi brand, come spesso accade ai personaggi che decidono di partecipare a trasmissioni come Temptation, Grande Fratello o Uomini e Donne. Nelle ultime ore, però, la giovane partenopea è finita al centro delle polemiche dopo che una giovane commerciante ha sporto denuncia nei suoi confronti, facendo rapidamente esplodere il caso su TikTok.

Temptation Island 2025, cosa cambia quest'anno: torna Filippo Bisciglia?/ Location, conduttore e data

Titti Scialò nel mirino: l’ex volto di Temptation Island avrebbe truffato una commerciante

“Sono stata truffata da un personaggio pubblico. Ciao, sono Erika, ho un piccolo negozietto di abbigliamento aperto da poco e volevo raccontarvi la mia storia. Cara Titti di Temptation Island – diciamo il nome così sappiamo di chi stiamo parlando – dato che ho provato a telefonarti e a scriverti senza ricevere risposta, non so più come comunicare con te e ho pensato a questo canale diretto che sono i social. Ho investito con te, e lo sai bene, tramite accordo, ben 300 euro di abbigliamento“, con queste parole la proprietaria del negozio di abbigliamento ha iniziato la sua denuncia contro Titti Scialò.

Temptation Island, Jenny Guardiano in ospedale: come sta e cos'è successo/ "Mandate pensieri positivi"

Dopodiché, ha continuato spiegando l’accaduto: “Sempre tramite accordi, avevamo progettato uno shooting dove dovevi taggare il negozio, come si fa adesso. Me l’hai promesso per due mesi, ma questo shooting purtroppo non è mai arrivato. Per ben due mesi, sono sempre stata presa in giro con motivazioni, scuse e quant’altro, fino a che non siamo arrivati ad oggi e non ho più ricevuto risposte ai miei messaggi. Se questa non è una truffa, tu come la chiameresti? Per le piccole commercianti come me, investite tempo e denaro con i personaggi giusti“. Al che, il video è diventato rapidamente virale, scatenando una pioggia di critiche contro l’ex volto di Temptation.