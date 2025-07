Attirare l’attenzione sui social è ormai una costante, anche quando si tratta di volti che per un motivo o per un altro hanno orbitato sotto la luce dei riflettori. Spesso però, le modalità scelte per apparire in rete risultano alquanto discutibili; lo dimostra forse Tony Renda, vecchia conoscenza di Temptation Island. Lo scorso anno finì al centro di innumerevoli polemiche per la sua condotta nel reality con la sua fidanzata di allora, Jenny Guardiano, come sconsolata osservatrice. Nonostante tutto sembrava che l’amore fosse sbocciato nuovamente dopo quell’esperienza tutt’altro che ligia ma, qualche settimana fa, pare sia arrivata la definitiva rottura.

Francesca Sorrentino furiosa dopo nozze di Gabriela e Giuseppe/ L'ex Temptation Island scatena il web

Non sono mancate le stoccate a mezzo social tra Tony Renda e Jenny Guardiano – ex coppia di Temptation Island – soprattutto nei giorni seguenti alla rottura. Tra indiscrezioni, retroscena e versioni dei diretti interessati, nelle ultime ore è il buon Renda ad essersi ripreso la scena con un gesto choc che chiude definitivamente il capitolo sentimentale con Jenny Guardiano.

Quando finisce Temptation Island 2025? "L'edizione si allunga"/ Puntata extra e doppi appuntamenti

Tony Renda, gesto eclatante per voltare pagina dopo Jenny Guardiano: “Lascio andare un pezzo di me…”

Un gesto eloquente e polemiche annesse; insomma, l’emblema di cosa sta diventando l’universo social. Tony Renda – come racconta Novella 2000 – ha pensato bene di pubblicare un video dove, come fosse un rituale, ha compiuto quella che sembra l’azione che chiude definitivamente la sua storia con l’ormai ex fidanzata Jenny Guardiano. C’è chi ci mette una pietra sopra, l’ex volto di Temptation Island ha invece pensato bene di lanciarla in acqua. Lui stesso ha raccontato di questo sasso, regalatogli proprio da Jenny, con incisi i loro nomi in segno d’amore. Ed eccoci quindi al video dove Tony Renda prende la pietra in questione e con volto placido e soddisfatto la scaraventa in mare.

Temptation Island: retroscena su Manuel Maura/ Ex protagonista svela: "Ecco chi è davvero"

Tony Renda, con il sasso lanciato in mare, sancisce metaforicamente la chiusura definitiva con Jenny Guardiano. Ovviamente sul web è scoppiato il putiferio e non è mancata la sua spiegazione al gesto: “Dopo tutto quello che è successo ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie…”. L’ex volto di Temptation Island ha poi aggiunto: “…Per questo l’ho lasciata andare in mare; con lei, ho lasciato anche un pezzo di me ma a volte l’amore va lasciato affondare”. Tutto molto comprensibile, resta l’interrogativo sulla necessità di condividere un momento così personale con milioni di utenti digitali.