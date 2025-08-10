Tony Renda di Temptation Island volta pagina dopo l'addio al veleno con l'ex fidanzata Jenny? Sarebbe stato paparazzato con una nuova ragazza...

Tony e Jenny di Temptation Island, addio al veleno: ancora tensioni dopo la rottura

Vi ricordate di Tony e Jenny di Temptation Island? Nella scorsa edizione del programma fecero scintille, tra alti e bassi, clamorosi allontanamenti e riavvicinamenti improvvisi. Ora la coppia sembra essersi spezzata definitivamente, non senza scorie e strascichi che raccontano una tensione crescente ed un rancore palpabile. Nelle ultime settimane non sono infatti mancate delle frecciate tra i due ex fidanzati, con veri e propri attacchi, in realtà, che entrambi si sono scagliati l’uno contro l’altro senza pietà.

Marco e Denise di Temptation Island 2025 di nuovo insieme a Uomini e Donne? / "Lui tronista, lei Trono Over"

Ma la notizia non è tanto rappresentata dai malumori tra Tony e Jenny, quanto dalla presunta nuova fidanzata che sarebbe entrata nella vita dell’ex concorrente di Temptation Island. A lanciare l’indiscrezione di ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, tramite una storia pubblicata su Instagram, con un video che mostra Tony in compagnia di una misteriosa ragazza che, evidentemente, non è Jenny.

Marco Raffaelli prima di Temptation Island 2025 è stato in un altro programma: ecco quale/ Retroscena bomba

Nuova fidanzata per Tony Renda? L’ex di Jenny non perde tempo: “E’ stato paparazzato con…”

“Abbiamo paparazzato Tony, ex di Jenny, con una nuova ragazza. Chiusa una porta si apre un portone”, scrive Lorenzo Pugnaloni sul proprio profilo Instagram, accendendo la curiosità di tutti i fan di Temptation Island. “Sicuramente meglio della ex fidanzata, Tony merita davvero…”, aggiunge ancora nel suo commento, alimentando l’hype sulla misteriosa ragazza.

Insomma, dopo la rottura al veleno con l’ex Jenny ci sarebbe una nuova fidanzata nella vita di Tony. Nel video postato sui social, il ragazzo scambia un bacio con la misteriosa donna che accoglie a Cerignola con tanto di valigie. Vedremo se nei prossimi giorni se ne saprà di più sulla coppia, ma intanto l’ex di Jenny sembra aver voltato pagina…

Temptation Island, Rosario avvistato con Perla Vatiero: nuova coppia?/ Il web si scatena