Temptation Island potrebbe tornare in autunno su Canale 5? L'indiscrezione

Com’è noto, l’ultima edizione di Temptation Island è stata un successo clamoroso. Per otto puntate, Canale 5 ha macinato ascolti da record, con picchi di share oltre il 30%. Il boom è stato così grande che a un certo punto Mediaset ha deciso di mandare in onda addirittura tre puntate nella stessa settimana, senza mai perdere il favore dei telespettatori. Proprio per questo, stando a quanto riportato da Fanpage, l’azienda starebbe pensando di cavalcare l’onda positiva e di far tornare il reality di Filippo Bisciglia già a settembre, così da tenere compagnia agli spettatori anche con l’arrivo dell’autunno.

Non si parlerebbe però di una vera e propria edizione invernale, come quella vista lo scorso anno, ma di uno speciale dedicato alle coppie appena uscite dal villaggio delle tentazioni. L’idea sarebbe quella di mostrare al pubblico cos’è successo dopo la fine della trasmissione, seguendo i protagonisti alle prese con la vita di tutti i giorni lontano dalle telecamere. Insomma, uno spin-off per cercare soddisfare la curiosità di chi ha seguito con passione le loro storie e vuole scoprire come sono andate davvero a finire.

Temptation Island torna su Canale 5? I dettagli

Di sicuro, dopo la fine dell’ultima edizione di Temptation Island, non sono mancati i colpi di scena tra le coppie protagoniste. Uno degli sviluppi più chiacchierati riguarda Sonia Barrile, che, dopo aver lasciato il villaggio, aveva scoperto di essere incinta. Tuttavia, sembra che la relazione con il compagno Simone, padre del bambino, sia già arrivata al capolinea. Non solo, anche la coppia formata da Alessio e Sonia Mattalia ha fatto parlare di sé. Difatti, secondo le indiscrezioni, i due avrebbero deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati per provare a inseguire una carriera nel mondo dello spettacolo. Insomma, gli spunti non mancano e il materiale per uno speciale dedicato al “dopo Temptation” sarebbe già pronto.