Mediaset punta tutto su Temptation Island: dopo l'edizione estiva, a settembre, arriverà anche quella invernale.

Dopo il calo di ascolti fatto registrare dall’ultimo periodo del Grande Fratello, dopo il flop di The Couple e gli ascolti sempre più bassi dell’Isola dei Famosi 2025, giovedì 3 luglio, in prima serata su canale 5, arriverà Temptation Island con una nuova edizione con cui Mediaset è pronta a sbancare gli ascolti. Il programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia continua ad essere uno dei programmi capaci di portare a casa ascolti importanti e scatenare anche i commenti del web.

La nuova edizione che ha già segnato un record è attesissima e, prima ancora di scoprire come andrà, Mediaset ha già deciso di cominciare la nuova stagione televisiva proprio con Temptation Island. A settembre, infatti, Mediaset ha deciso di trasmettere un’altra edizione di Temptation dopo quella estiva che farà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio.

Temptation island torna in onda a settembre: cosa accadrà

Dopo le indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni secondo cui, durante le puntate di Temptation Island 2025 succederà di tutto, arrivano anche quelle di Amedeo Venza secondo cui Mediaset avrebbe deciso di realizzare anche un’edizione invernale del programma. “A settembre ci sarà Temptation Island Winter…”, ha fatto sapere Amedeo Venza non svelando, però, la data ufficiale.

A luglio, tuttavia, con la presentazione ufficiale dei palinsesti televisivi 2025/2026, arriverà la verità sull’edizione invernale di Temptation Island che potrebbe andare in onda contemporaneamente al Grande Fratello di Signorini che, esattamente come accaduto con Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi potrebbe accogliere nella casa più famosa d’Italia alcuni protagonisti proprio di Temptation Island. L’attesa, dunque, è ufficialmente partita. Da giovedì 3 luglio si riaccenderanno i riflettori sul villaggio di Temptation che, quest’anno, si trova in Calabria. Le sette coppie protagoniste, già presentate sui social, hanno già scatenato la curiosità del popolo del web: i colpi di scena, dunque, saranno tanti?

