Manca ormai poco al ritorno di Temptation Island, il reality estivo di Canale 5 tanto amato dai telespettatori. Dopo un anno di pausa, il programma tornerà in onda con la conduzione confermata di Filippo Bisciglia, ma con una novità importante: il cambio di location. Dopo diverse edizioni ambientate in Sardegna, quest’anno le riprese si svolgeranno in Calabria, segnando così una nuova era per il programma di Maria De Filippi. A differenza dello scorso anno, poi, questa volta Temptation sarà trasmesso esclusivamente nella versione estiva, rinunciando quindi al doppio appuntamento e all’edizione autunnale.

Per quanto riguarda il cast, al momento non ci sono conferme ufficiali sulle coppie. Tuttavia, sembra che in questi giorni la redazione sia impegnata nella creazione del cast e, tra i nomi in lizza, potrebbero comparire anche alcuni volti già noti al grande pubblico. Difatti, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, una delle coppie recentemente uscite insieme dal Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere tra i protagonisti della nuova stagione.

“Per quanto riguarda Temptation Island, si stanno già riscaldando i motori. Tra le coppie, potrebbe partecipare anche una di Uomini e Donne over tra le ultime uscite“, ha scritto Lorenzo Pugnaloni nelle sue storie Instagram. L’indiscrezione ha subito fatto discutere, portando molti a chiedersi chi, tra le diverse coppie del Trono Over, potrebbe far parte della prossima edizione del reality estivo. Al che, in tanti hanno pensato a Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, che hanno lasciato insieme il dating show solo pochi mesi fa.

I due, dopo una breve frequentazione, hanno deciso di viversi la loro storia d’amore fuori dal programma. Si tratta di un passo importante per Barbara che, da anni, è una delle protagoniste assolute del parterre femminile del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver lasciato la trasmissione, la coppia si è mostrata sempre unita e affiatata, rilasciando anche un’intervista a Verissimo, durante la quale hanno raccontato di essere molto innamorati. Tuttavia, questo non esclude la possibilità di una loro partecipazione a Temptation, magari per affrontare eventuali problemi nella loro relazione. A questo punto, non resta che attendere per capire se l’indiscrezione si rivelerà veritiera o meno.