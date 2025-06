Temptation Island: dalla rottura al matrimonio! Valentina e Oronzo si sposano. Tutti i dettagli sulle future nozze.

Splendida notizia per una delle coppie ormai storiche di Temptation Island! Oronzo e Valentina sono pronti a convolare a nozze dopo una lunga relazione che li ha messi di fronte ad alti e bassi, soprattutto nel celebre reality di Canale 5. Quattro anni fa è nata la loro splendida figlia Giulia, e di recente Oronzo Carinola ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Valentina. Nelle ultime ore, infatti, è spuntato il tanto atteso countdown sulle storie Instagram della ragazza, svelando la tanto attesa data: il matrimonio è fissato per il 26 luglio 2025!

“Ho un grande difetto che non riesco a gestire, mi piacciono tantissimo le donne (…) tanto Valentina mi perdona sempre.” Aveva detto Oronzo, che prima e durante Temptation Island faticava a concentrarsi solo sulla sua fidanzata, ammettendo di essere facilmente attratto da altre ragazze. Non solo, l’ex concorrente del programma aveva anche ammesso di averla tradita, e nel video di presentazione aveva pronunciato quella che poi era diventata la frase ‘motto’ di quell’edizione: “Ho la malattia delle donne”.

Oronzo e Valentina, galeotto fu Temptation Island: basta crisi dopo il reality

Molti ricorderanno il falò di Oronzo e Valentina, i quali si erano lasciati dopo una lunga discussione scegliendo di proseguire su strade diverse. In poco tempo, però, avevano deciso di fare un passo indietro e tornare una coppia a tutti gli effetti. Probabilmente, Temptation Island è riuscito a dargli uno scossone per far sì che la loro coppia maturasse definitivamente. E oggi non ci son più dubbi, ogni crisi è stata superata con successo!