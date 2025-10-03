Valeria Vassallo è incinta del compagno Vincenzo Varrica, i due annunciano il lieto evento: "Era nato tutto con un semplice brindisi"

Ricordate l’ex concorrente di Temptation Island Valeria Vassallo? La ragazza è incinta del suo nuovo compagno Vincenzo Varrica. Entrò nel programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi in coppia con Roberto Ranieri, i due vivevano una storia di sette anni e non riuscirono a portarla avanti. Le tentazioni incontrate nel programma si rivelarono troppo forti, la storia non resse il colpo e i due si lasciarono proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo la batosta, Valeria Vassallo decise di rimettersi in gioco a Uomini e donne, ma le cose non andarono bene tra di loro. Nel 2020 invece è scattata una nuova scintilla nella vita di Valeria Vassallo, che ha trovato l’amore con Vincenzo Varrica. Nelle scorse ore i due hanno annunciato di aspettare un figlio, un lieto evento che ripaga Valeria Vassallo dei bocconi amari masticati in amore gli anni scorsi. E l’affetto dei fan è stato fin da subito travolgente.

Valeria Vassallo ringrazia i fan dopo il lieto annuncio

Con un video postato su Instagram, l’ex protagonista di Temptation Island ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, cogliendo l’occasione per spendere delle parole speciali nei confronti di tutti coloro che non hanno mai perso occasione di mostrarle affetto e vicinanza anche nei momenti più felici:

“Mamma mia… che sorpresa! Da un semplice brindisi… a un annuncio col botto! Tra un sorriso e un brindisi, abbiamo deciso di condividere con voi la gioia più grande. Un cuore in più che batte con noi. E tra scarpette ed ecografie… il nostro cuore esplode d’amore. Stay tuned, la famiglia si allarga” le parole di Valeria Vassallo su Instagram.

