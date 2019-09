Temptation Island Vip 2019, 4a puntata/ Diretta e coppie: Silvia Maturani, serata hot con il tentatore?

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Questo lunedì 30 settembre torna l’appuntamento con Temptation Island Vip 2019, giunta alla sua quarta puntata. Anche in questa nuova prima serata non mancheranno su Canale 5 i vari colpi di scena raccontati come sempre da Alessia Marcuzzi. Secondo le primissime anticipazioni di quanto sarà trasmesso, non mancherà un momento “hot” durante la nuova puntata. Non solo: tra i vari colpi di scena anche l’uscita dal docu-reality di una fidanzata che deciderà di andare via senza passare per il consueto falò di confronto con il compagno. Le coppie ancora in gioco, non mancheranno di essere le protagoniste di momenti di squilibrio che metteranno a dura prova i sentimenti reciproci. Ad annunciare l’addio di una delle fidanzate è stato il Magazine di Uomini e Donne senza tuttavia rivelarne ancora l’identità. Al momento possiamo solo anticiparvi che deciderà di uscire dal reality da sola prendendo la sua strada. Si tratta della fine definitiva di una relazione? Potrebbe trattarsi della coppia formata da Serena Enardu e Pago, oppure da quella formata da Anna Pettinelli e dal fidanzato Stefano Macchi? Non si esclude che a prendere la drastica decisione possa invece essere Chiara Esposito, fidanzata di Simone Bonaccorsi.

COPPIE TEMPTATION ISLAND VIP 2019: SEMPRE PIÙ IN CRISI

Proseguono le avventure della coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi nei due villaggi di Temptation Island Vip 2019. Nonostante non ci siano in realtà grandi motivi per stare così male, la Pettinelli continua ad alternare momenti di gioia ad altri di totale crisi rispetto al suo rapporto con il giovane fidanzato. Lei non si sente totalmente all’altezza della “concorrenza” ed i suoi momenti di panico tragicomici ormai sono diventati cult. Ci saranno ancora lacrime versate dopo gli innocui video mostrati da Alessia Marcuzzi? Questa sera intanto vedremo il loro falò di confronto. In attesa della puntata, un’altra coppia che continua a vivere la sua profonda crisi a favore di telecamere è quella formata da Serena Enardu e dal cantante Pago. Secondo gli spoiler video resi noti dalla pagina Instagram ufficiale del programma, è possibile vedere l’ennesima dura reazione dell’artista dopo la visione di un nuovo video. “Così è dura”, commenta mentre cerca di sfogarsi nel villaggio, disperandosi, “Non va bene”, aggiunge. Ma cosa avrà visto di così traumatico?

SILVIA MATURANI E IL SINGLE VALERIO: MOMENTO HOT

Nuovo risvolto hot nel corso della quarta puntata del reality di Canale 5. Al centro dell’attenzione la coppia formata da Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco e da Silvia Maturani, che da migliore amica è poi diventata la sua fidanzata da circa un anno. Quest’ultima è sempre più attratta dal single Valerio Maggiolini e decide così di avvicinarsi sempre di più a lui per approfondire la loro conoscenza. A Temptation Island Vip 2019 il loro avvicinamento però si fa sempre più pericoloso al punto che la fidanzata arriva ad invitare il tentatore nella sua camera. Dalle anticipazioni video emerse dal profilo social ufficiale di Temptation Island Vip si vedono alcuni momenti di intimità tra i due, al punto da essere finiti a letto insieme. Decisione per nulla condivisa dalla critica Anna Pettinelli che non può dire la sua in merito all’atteggiamento della ragazza. Come la prenderà Gabriele Pippo? La sua reazione giungerà questa sera dopo la visione dell’inevitabile video.

DELIA DURAN PAZZA DEI TENTATORI DI TEMPTATION ISLAND VIP 2019

La trasmissione Temptation Island Vip, alla fine della terza puntata ha visto l’arrivo di una nuova coppia che ha contribuito ad arricchire il cast. Si tratta di Alex Belli e Delia Duran, insieme da undici mesi. Secondo il Magazine di Uomini e Donne, la nuova compagna dell’attore sarebbe stata ben accolta soprattutto dai “single dai capelli lunghi”. Non solo: la bella Duran la vedremo anche ballare molto e ad anticiparlo è un video postato dalla pagina Instagram del reality Mediaset. “Che belli che siete, ragazzi! Uno più bello dell’altro. Oh mio Dio!”, esclama lei mentre si diverte con un gruppo di single, finendo persino in piscina. Si tratta solo di divertimento innocente o l’intento della giovane, sempre più a suo agio con i tentatori, è quello di infastidire e far ingelosire l’ex di Mila Suarez? La reazione dell’attore potrebbe regalare nuovi imperdibili colpi di scena. Il popolo del web, alla vista delle prime immagini sembra non gradire molto l’atteggiamento della fidanzata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA