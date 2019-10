Temptation Island Vip 2019, 5a puntata/ Diretta e coppie: Delia Duran proposta hot, Pago in crisi di pianto..

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA

Temptation Island Vip 2019 si avvia velocemente verso la sua quinta puntata, in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, lunedì 7 ottobre. Siamo ormai giunti agli sgoccioli di questa fortunata seconda edizione del docu-reality sui sentimenti, quest’anno condotto da Alessia Marcuzzi, ma le sorprese ed i colpi di scena non mancheranno. Sono ancora tre le coppie che dovranno affrontare il falò finale di confronto, ovvero Pago e Serena Enardu, Gabriele Pippo e Silvia Maturani, ed infine l’ultima coppia approdata in Sardegna, quella formata dall’attore Alex Belli e dalla modella Delia Duran. La resa dei conti sta per arrivare e tutte e tre le coppie di fidanzati stanno affrontando vecchi e nuovi fantasmi che stanno contribuendo a creare dentro di loro non poche difficoltà. C’è chi, infatti, è ormai certo del finale ormai scontato di questa avventura e chi sembra aver trovato già altri motivi per cui sorridere. Tutti, a breve, si troveranno a doversi confrontare con una domanda importante che verrà loro posta da Alessia Marcuzzi: “Uscite dal programma insieme o separatamente?”.

COPPIE SEMPRE PIÙ IN CRISI A TEMPTATION ISLAND VIP?

Il percorso di Serena Enardu e Pago è arrivato ormai ad un bivio. I due fidanzati, ciascuno nel proprio villaggio, da qualche tempo hanno intrapreso strade differenti e sembrano viaggiare su due binari opposti. Lui continua a disperarsi in solitaria, lei si gode le giornate di mare e sole in piacevole compagnia del single Alessandro, tra natura e spensieratezza. Come reagirà il cantante, finora in lacrime, alla vista dei nuovi video? Gabriele Pippo, figlio del celebre Pippo Franco, ha ormai le idee chiare sulla sua relazione con la giovane studentessa Silvia, prima migliore amica e poi da circa un anno sua fidanzata (ancora per poco, come ribadito durante la visione dei vari filmati dal giovane producer. Proprio Gabriele, a sua volta, si diverte con la single Gaia con la quale si è cimentato nello studio di registrazione facendo ingelosire non poco colei che si considera ancora la sua fidanzata.

DELIA DURAN, PROPOSTA HOT AL SINGLE

Nasce una simpatia speciale tra Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, ed il single capelluto Riccardo. I video spoiler non lasciano spazio all’immaginazione. I due sono fisicamente molto vicini, tra carezze e sguardi complici. In riva al mare si tengono per mano e l’atmosfera si surriscalda. “Io però mi levo la maglietta, tu no…”, la provoca lui. Delia replica con tono provocatorio, lanciando una proposta hot e asserendo “Io no perchè ho il costume… tu levati tutto però…”. Quindi il giovane single non si lascia pregare due volte, la prende in braccio e si avvia verso il mare, per un bagno bollentissimo. Il tutto sarà contenuto nel nuovo video anticipato da Alessia Marcuzzi in sede di falò al fidanzato Alex: quale sarà la sua reazione? Nella nuova puntata potrebbe esserci una nuova “invasione di villaggio”, come avvenuto per Ciro Petrone. Gli spoiler si fanno bollenti anche per Silvia, protagonista del gioco “Obbligo o verità”. Bacerà o no il single che tanto la sta attraendo? Dallo spot della nuova puntata di Temptation Island Vip 2019 pare proprio di sì.

CRISI DI PIANTO PER PAGO A TEMPTATION ISLAND VIP

A non provare alcun turbamento, almeno apparentemente, alla vista del compagno Pago insieme alla single Valentina, è invece Serena Enardu, che continua a lasciarsi andare sempre di più con il single Alessandro, con il quale sembra stare trascorrendo una piacevolissima vacanza estiva. La sua nuova amicizia ha totalmente cancellato i momenti di vita quotidiana con Pago, a quanto pare non particolarmente felici. Con Alessandro l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe ribadito ancora una volta tutte le mancanze del suo compagno e si tuffa in nuove acque avvicinandosi sempre di più al tentatore. La visione di queste immagini però, provocheranno una nuova durissima reazione in Pago, protagonista di una vera e propria crisi di pianto nel villaggio dei fidanzati. Ormai deluso dopo la visione del romantico bagno della sua fidanzata, per il cantante è arrivato ormai il momento del confronto finale decisivo?



