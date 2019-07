Temptation Island Vip 2019/ Coppie e anticipazioni: quando inizia? Salta Alex Belli e Delia Duran

DATA REGISTRAZIONE E INIZIO DI TEMPTATION ISLAND VIP: QUANDO ARRIVA IN TV?

Quali saranno le coppie che animeranno il villaggio di Temptation Island Vip 2019? Quando cominceranno le registrazioni e, soprattutto, quando andranno in onda le puntate? Sono queste alcune delle domande a cui fans del programma dell’amore cercano delle risposte. Dopo il grande successo della sesta edizione dell’edizione nip di Temptation Island condotta magistralmente, ancora una volta, da Filippo Bisciglia, l’attenzione del pubblico si sposta sulla seconda edizione vip di Temptation. A condurre lo show non sarà più Simona Ventura, ma Alessia Marcuzzi, pronta a raccontare le emozioni e le paure delle coppie protagoniste. Le registrazioni cominceranno a fine agosto e il villaggio che accoglierà le coppie vip sarà lo stesso in cui hanno vissuto le sei coppie della sesta edizione nip. Le puntate, poi, saranno trasmesse in prima serata su canale 5 da fine settembre. La data ufficiale della messa in onda, infatti, ancora non c’è, ma è probabile che la trasmissione vada in onda di lunedì o di martedì.

LE COPPIE DI TEMPTATION ISLAND VIP 2019: LE ULTIME NEWS

Secondo quanto riporta in esclusiva il settimanae Oggi, la prima coppia ufficiale di Temptation Island Vip 2019 dovrebbe essere quella formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Sarebbe saltata, invece, la partecipazione di Alex Belli e della compagna Delia Duran. Secondo quanto fa sapere Oggi, la produzione avrebbe deciso di puntare su un’altra coppia di cui non viene fatto il nome perchè la storia sarebbe stata considerata più forte di quella di Alex Belli. Per quanto riguarda le altre coppie, invece, stando a quello che si legge su Novella 2000 sarebbero ancora in trattative: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Aida Yespica e Geppy Lama, Stefano Laudoni e Giorgia Crivello, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: CHI SONO I TENTATORI E TENTATRICI?

Anche Temptation Island Vip 2019 ha le stesse regole dell’edizione nip. Le coppie, infatti, devono necesseriamente essere non sposate e non devono avere figli. I fidanzati e le fidanzate vivranno per alcune settimane insieme a tentatori e tentatrici pronti a mettere in crisi il loro rapportio. Tra i single non è esclusa la presenza di volti noti del piccolo schermo. I fans, in particolare, sono convinti che tra i tentatori potrebbero esserci gli ex corteggiatori di Uomini e Donne, Alessio Campoli e Manuel Galiano, pronti a rimettersi in gioco dopo la fine delle rispettive storie con Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Tutto, dunque, è pronto per la seconda edizione di Temptation Island Vip.



