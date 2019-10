Temptation Island Vip 2019/ Diretta ultima puntata e coppie: Serena Enardu lascia Pago?

TEMPTATION ISLAND VIP 2019 ANTICIPAZIONI 14 OTTOBRE

Lunedì 14 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la sesta ed ultima puntata di Temptation Island Vip 2019. Il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi che ha accompagnato le coppie in un percorso fatto di tentazioni, sorrisi, ma soprattutto tante lacrime, è giunto al termine. Nella puntata in onda questa sera, le tre coppie ancora presenti all’interno del villaggio si confronteranno per decidere se tornare a casa insieme o separate. I protagonisti dei confronti finali saranno Serena Enardu e Pago, Alex Belli e Delia Ruan, Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Tre coppie in crisi, ognuna per ragioni diverse, che hanno accettato di mettersi alla prova vivendo per tre settimane a stretto contatto con bellissime tentatrici e sexy tentatori. Nel corso della permanenza nel villaggio, non sono mancate crisi di gelosie da parte dei fidanzati e delle fidanzate e questa sera, finalmente, tutti i nodi verranno al pettine. Quale coppia, dunque, si romperà? Chi, invece, deciderà di tornare a casa insieme?

SERENA ENARDU E PAGO: LA ROTTURA E’ INEVITABILE?

L’ultima puntata di Temptation Island Vip 2019 comincerà con il confronto tra Serena Enardu e Pago, Nella scorsa puntata, l’ex tronista e il cantante, fidanzati da sette anni, si sono scambiati reciproche accuse e la discussione ha raggiunto toni molto alti. Pago non ha nascosto la propria delusione nei confronti della fidanzata che, nel corso dell’avventura nel villaggio dell’amore, si è lasciata andare tra le braccia del tentatore Alessandro mentre Serena ha lamentato mancanze all’interno del rapporto. Cosa accadrà, dunque, tra i due? La rottura, stando alle anticipazioni che circolano sul web, appare inevitabile. A fornire qualche indizio in più su quello che sarà il confronto della Enardu e Pago è il magazine ufficiale di Uomini e Donne che parla di un confronto “intimo, intenso, profondo, un vero bilancio dei sette anni di relazione. Ma attenzione: un punto di svolta li attende”.

ALEX BELLI E DELIA DURAN: L’AMORE TRIONFA A TEMPTATION ISLAND VIP?

Breve, ma intenso: può essere riassunto così il percorso di Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip 2019 dove, a far parlare di sè, è stata la bella Delia che non ha nascosto il proprio trasporto per il tentatore Riccardo con cui si è lasciata andare tra confidenze e balli sensuali che hanno fatto letteralmente infuriare Belli, pronto ad infrangere le regole del programma pur di raggiungerla. Cosa accadrà, dunque, tra i due? Da parte di Alex Belli sembrerebbe esserci una grande voglia di tornare a casa insieme e portare avanti una storia d’amore che, entrambi, hanno definito bella e passionale, ma andrà davvero così? Delia deciderà di restare con il fidanzato o si concederà una possibilità con il single Riccardo? “Delia poco prima del falò di confronto verrà chiamata nel pinnettu e vedrà un filmato completamente inaspettato sul fidanzato. Non si tratta del weekend da sogno ma di un rwm che la getterà nello sconforto e nell’ansia più totale”, si legge sulle anticipazioni di Uomini e Donne Magazine.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019, GABRIELE PIPPO E SILVIA TIRADO: L’AMORE E’ GIA’ FINITO…

Non sembrano esserci molte possibilità di vedere nuovamente insieme Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Il figlio di Pippo Franco ha già dichiarato di non sentire più per la fidanzata quell’amore che provava prima dell’ingresso nel villaggio. Da una parte Gabriele ha ammesso di sentirsi sminuito dal rapporto di coppia con Silvia che, dall’altra parte, ha dichiarato che, da esteta, fa di tutto per spronare il fidanzato a migliorare il proprio aspetto fisico. Tra i due, la rottura appare inevitabile e dalle anticipazioni che scrive il magazine ufficiale di Uomini e Donne, non sembrano esserci molti dubbi. “Cosa succederà a Silvia e Gabriele? Uno dei due partirà per il weekend da sogno con il o la single che ha scelto, ma… tornerà da solo. Il motivo è completamente spiazzante e creerà nell’altra persona una reazione molto molto forte!”, si legge.



