Temptation Island Vip 2019, il viaggio/ Coppie e diretta: chi si è lasciato e matrimoni in vista…

Temptation Island Vip 2019, lo speciale su Canale 5

Avete sentito la mancanza di video, falò di confronto, lacrime e sfuriate? Bene, questa sera potrete colmarla perché torna in onda Temptation Island Vip. L’edizione di Alessia Marcuzzi, giunta a conclusione solo poche settimane fa, torna in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30 con “il meglio”. Torniamo dunque in Sardegna, stavolta, però, sapendo già qual è stato il finale per ogni coppia che ha partecipato. E quest’anno son o state tante. Ricordiamole.

Il viaggio di Temptation Island Vip: le coppie, tra lieto fine e non

Tra quelle che hanno visto un finale burrascoso c’è sicuramente la coppia composta dalla showgirl Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. Oggi lui sta frequentando la single Zoe Mallucci. È stata invece breve ma intenso il percorso dell’attore del film “Gomorra” Ciro Petrone e Federica Caputo. La sua corsa sulla spiaggia, contro tutto e tutti, è diventata un vero cult del programma. Hanno poi partecipato a Temptation Island Vip 2019 lo youtuber Damiano Coccia detto Er Faina e Sharon Macrì. I due, dopo un primo falò di confronto finito male, sono poi riusciti a riappacificarsi ad un secondo incontro. Nel cast sin dall’inizio anche la conduttrice e speaker radiofonica Anna Pettinelli e il doppiatore Stefano Macchi (come dimenticare “bella patata sono io!”). Per loro un lieto fine seppure dopo molte peripezie per la Pettinelli. Lieto fine anche per il modello Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, che hanno lasciato Temptation prima della fine. Sono invece arrivati all’ultima puntata l’ex volto di Uomini e Donne Serena Enardu e il cantante Pago. La loro è stata probabilmente la più appassionante delle storie di questa edizione, ma il finale per loro è stato molto amaro.

Temptation Island Vip 2019: il percorso delle “ultime” coppie

Entrati successivamente rispetto alle prime sei coppie, l’attore e fotografo Alex Belli e la modella Delia Duran sono comunque riusciti ad attirare sin da subito l’attenzione del pubblico di Temptation Island Vip 2019. Anche per loro, non senza scenate, è arrivato il lieto fine. Particolarmente divertente è stato il percorso del discografico (e figlio di Pippo Franco) Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Nonostante le pessime premesse, alla fine i due sono tornati insieme. Questa sera, su Canale 5, rivivremo tutte le loro storie con i momenti più significativi di Temptation Island Vip 2019.



