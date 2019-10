Temptation Island Vip 2019/ Insulti dopo il finale: bocciati Serela Enardu, Alex Belli e Delia Duran

Temptation Island Vip 2019 si chiude ma non senza colpi di scena. La sesta ed ultima puntata è stata caratterizzata dagli ultimi tre falò di confronto. Si parte infatti con quanto rimaneva del confronto tra Serena Enardu e Pago. Le premesse della scorsa settimana non erano affatto ottimali e la conferma di ciò che si pensava è arrivata proprio sul finale. Pago e Serena hanno lasciato Temptation da soli, e non per volere del cantante. Alla fine la Enardu ha ammesso di non amare più il suo compagno e lui ha preferito andare via da solo. Ciò che però ha fatto infuriare il pubblico a casa, scatenando nei confronti di Serena una pioggia di critiche, è il fatto che lei abbia poi scelto di incontrare Alessandro e di gettarsi tra le sua braccia subito dopo la rottura con Pago, quando ancora lui piangeva per lei. Un gesto che il web non le perdona e che le sta causando una pioggia di insulti su Instagram.

Temptation Island Vip, piovono critiche per Delia e Alex: “Finti”

E se questo è l’epilogo della storia tra Serena Enardu e Pago, diversa è la situazione per Alex Belli e Delia Duran. Gli avvicinamenti molto piccanti della modella al single Riccardo mandano Alex su tutte le furie. Nasce da qui una sorta di ripicca di Belli, che si avvicina alla single Veronica paragonandola addirittura alla sua ex moglie Katarina. Ma per Delia si tratta di una ripicca. Infatti basta poco tempo sul falò ai due per fare pace e baciarsi appassionatamente. Peccato che l’impressione da casa non è altrettanto coinvolgente. Anzi, sono tanti i commenti contro la coppia, per molti non proprio naturale in questa avventura. “Ma dai, si vede chiaramente che stanno fingendo. Una recita anche fatta male” è il commento di un telespettatore che condivide però il pensiero di molti altri.

Temptation Island Vip 2019: Gabriele e la seconda chance per Silvia

A chiudere la seconda edizione di Temptation Island Vip è la coppia composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. La forte attrazione provata dalla ragazza per il single Valerio è il motivo principale per il quale Gabriele proprio non riesce a perdonarla. L’atteggiamento che Pippo mostra al falò di confronto ci mostra una parte di lui mai vista prima: Gabriele piange e mostra reali sentimenti per Silvia, pur dicendosi pronto a chiudere con lei e andare via da solo. Stessa cosa per la ragazza che invece si dispera e piange ammettendo di non voler stare senza di lui e pregandolo di darle un’altra possibilità. Cosa che, alla fine, lui gli accorda: “Te la do anche se non te la meriti” ammette Gabriele, che poi va via assieme a Silvia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA