Temptation Island Vip 2019 location villaggio/ Is Morus Relais in Sardegna: i prezzi

Il villaggio di Temptation Island Vip 2019 che parte ufficialmente questa sera con la prima puntata è lo stesso che ha ospitato anche i protagonisti dell’ultima edizione nip e che, da anni, rende ancora più suggestiva l’atmosfera regalando al programma dell’amore una location da sogno. I fidanzati e le fidanzate della seconda edizione di Temptation Island Vip, infatti, stanno trascorrendo alcune settimane nel bellissimo villaggio Is Morus Relais che si trova in Sardegna, precisamente a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. L’Is Morus Relais ospita il programma sia nella versione nip che vip dal 2016. Immerso nella natura, è il luogo ideale per chi ama trascorrere le vacanze all’insegna del relax senza rinunciare al mare cristallino, ma quali sono i prezzi del resort? Andiamo a scoprirli insieme.

Temptation Island Vip 2019, location villaggio: i prezzi dell’Is Morus Relais

L’Is Morus Relais è uno dei villaggi più belli della Sardegna, in grado di offrire relax, ma anche divertimento ai propi ospiti. Il resort, infatti, è immerso in un’oasi naturale e possiede una spiaggia privata che consente a tutti di immergersi in un mare paradisiaco. Il resort viene spesso scelto anche come location per matrimoni ed eventi esclusivi, ma quanto costa soggiornare all’Is Morus Relais? E’ possibile scegliere tra il soggiorno in resort e il soggiorno in una villa privata: nel primo caso i prezzi variano da 120 euro a notte a 258 euro mentre nel secondo caso si va da un minimo di 800 euro a notte ad un massimo di 1400 euro a notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA