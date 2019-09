Temptation Island Vip 2019/ Pagelle 2a puntata: Andrea e Nathalie vicini all’addio, Anna Pettinelli…

Pagelle seconda puntata Temptation Island Vip 2019

Sharon Macrì e Damiano Coccia hanno resistito alle prove di Temptation Island Vip 2019. I due si sono lasciati per la prima volta dopo una accesissimo falò del confronto, nel quale Er Faina, deluso da alcune dichiarazioni della sua fidanzata, non è riuscito a trovare le risposte che cercava. Dopo l’addio, però, il voto del web ci ha ripensato e con un nuovo confronto ha chiesto scusa: “alcune cose possono essere dette in maniera differente”, ha precisato Er Faina, non prima di formulare numerose promesse alla sua fidanzata. Riuscirà Damiano Coccia a mantenere i buoni propositi? (Voto 7). Discorso differente per Simone Bonaccorsi, che sembra accettare di buon grado il fatto che la sua fidanzata, Chiara Esposito, sia sempre più vicina a Valerio. Non la pensano come lui le compagne di avventura di lei, certe che la loro sintonia sia invece palpabile. Simone, Però, resta fermo sulle proprie posizioni. È certo che la sua fidanzata non gli sarà infedele: “Chiara balla con tutti, so che non mi sta mancando di rispetto. Io la amo da morire, non vedo l’ora di vederla, perché uscito dal programma io la sposerò” (Voto 4).

Nathalie e Andrea a un passo dall’addio

Nathalie Caldonazzo è sempre più delusa dal comportamento di Andrea Ippoliti. Il suo fidanzato continua a flirtare senza freni con una ragazza molto più giovane di lui e non ha alcuna intenzione di porre un freno ai propri istinti. Dai racconti che la showgirl fa sul loro rapporto, viene fuori inoltre il ritratto di un uomo ossessivo e accecato dalla gelosia, che non lascia spazio alla sua donna controllando ogni suo passo. La Caldonazzo, però, sembra rendersi conto solo a Temptation Island Vip 2019 di questi atteggiamenti e di fronte al flirt che il suo compagno continua ad avere con la giovane Zoe, dice: “ha toccato il fondo con questa cosa, è incredibile, la delusione è totale, mi vergogno di essere qui con quest’uomo. Non ho parole – aggiunge poi – è senza vergogna, senza un minimo di tatto e di pensiero per me” (Voto 7). Come la Caldonazzo, anche Pago fa i conti con il rapporto che la sua fidanzata, Serena Enardu, ha allacciato con il single Alessandro. La Enardu, però, continua a frenarsi e, nonostante l’attenzione che sembra provare nei suoi confronti, è decisa a non andare oltre: “la mia situazione non la dimentico, non sono una persona scorretta. Certe cose si possono esternare fino a pagina 5, il resto è da scrivere” (Voto 5).

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli in lacrime, Gabriele Pippo…

Puntata amara per Anna Pettinelli a Temptation Island Vip 2019. La nota opinionista è infatti stata sorpresa da una serie di filmati che non avrebbe mai immaginato di vedere che hanno immortalato il suo fidanzato sempre più vicino alla single Cecilia. La Pettinelli si è detta certa di una cosa: “A Stefano piace molto questa ragazza”, ma prima di allarmarsi h deciso di vedere “l’evolversi della cosa”, anche se nel corso della puntata, ripensando all’accaduto, non ha potuto fare a meno di piangere. Per i prossimi appuntamenti, però, la fidanzata ha in mente un piano: vuole ignorare il suo compagno, fino a fargli avvertire i sensi di colpa (Voto 6). Inizio scoppiettante, invece, per Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Lei si è avvicinata pericolosamente a uno dei single, lasciandosi massaggiare teneramente sulla spiaggia. Del tutto inattesa la reazione di lui, che ha confermato che la sua ragazza “lo fa anche con gli amici al mare”. Non la pensano così i suoi compagni di avventura, che hanno replicato con un laconico: “Tu le premetti i massaggi nel cu*o?”. La situazione, però, è precipitata con i nuovi video, nei quali lei ha svelato tutte le mancanze che avrebbero mandato in crisi il loro rapporto (Voto 6).



© RIPRODUZIONE RISERVATA