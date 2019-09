Temptation Island Vip 2019/ Pagelle 3a puntata: Nathalie Caldonazzo la più amata

Pagelle terza puntata Temptation Island Vip 2019

La terza puntata di Temptation Island Vip 2019 ha regalato ancora una volta nuovi colpi di scena. Protagonista indiscussa è stata Nathalie Caldonazzo che, stanca del comportamento libertino del fidanzato Andrea Ippoliti, ha chiesto il falò di confronto immediato. Una scelta comprensibile considerando le parole pronunciate dal compagno verso la giovane tentatrice Zoe: “mi intriga più una situazione così che altro. Sei troppo pericolosa, ma ho bisogno del contatto con te” fino alla ciliegina sulla torta “mi dispiace più per te Zoe, che per lei”. La ex prima donna del Bagaglino, fasciata in un lungo abito nero, arriva al falò di confronto riprendendosi la sua vittoria. “Mi dispiace aver interrotto questo idillio, questa soap opera di quarta categoria” dice la Caldonazzo, ma il compagno cerca di difendersi dicendo: “ti sei fatta prendere in braccio, mi hai provocato e hai innescato in me un meccanismo di non ritorno, sei partita col piede sbagliato”.

Nathalie Caldonazzo lascia il fidanzato Andrea Ippoliti: sui social

Il falò di confronto tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è sicuramente uno dei momenti più intensi della terza puntata di Temptation Island Vip 2019. La showgirl rivolgendosi al compagno si riprende la sua rivincita abbandonando il falò di confronto e uscendo dal programma con classe ed eleganza. “Ho mantenuto la calma, ho una dignità , ma vedere quel video è come sparare sulla crocerossa” – dice la Caldonazzo che, dopo essersi scusata con la produzione, precisa la sua decisione: “non voglio andare oltre, non è il mio uomo, non voglio più averci a che fare, deve stare lontano da me, è una mer*a, me lo devo scrollare di dosso, non ho più niente da dire, fine. Addio!”. Il discorso della Caldonazzo non fa una piega, anzi incontra il favore del pubblico che è tutto dalla sua parte. A cominciare da Alba Parietti che sui social scrive un lungo post – sfogo sul comportamento di Andrea Ippoliti definendolo un “narcisista gigantesco”. Tutto il pubblico però è a favore della Caldonazzo: “Nathaly icona femminista e straordinario esempio di come ci si libera delle zavorre, impariamo”, “NATHALY SEI STATA PAZZESCA PERFETTA INARRIVABILE L’USCITA DI SCENA POI DA OSCAR” e “NATHALY CHE CHIUDE IL PC, LO SALUTA E VA VIA. HAI VINTO, LA MIGLIORE DI TUTTE LE EDIZIONI.” (Voto 10 per la Caldonazzo)

Temptation Island Vip, Serena Enardu in lacrime e Gabriele Pippo pronto a lasciare la fidanzata

Non è stata una puntata facile per la coppia Serena Enardu e Pago. La ex tronista di Uomini e Donne è sempre più vicina al single tentatore Alessandro Preziosi con cui sembra aver ritrovato il sorriso, anche se questo la fa stare molto male. Durante la puntata di Temptation Island Vip 2019, infatti, Serena ha due crisi di pianto: la prima con Anna Pettinelli a cui confida “Il pensiero che lui stia male mi fa malissimo, ma è come se si fosse rotto qualcosa, io voglio aggiustarlo a tutti i costi, ma non si può”. Anche Pago reagisce molto male nel vedere la fidanzata confrontarsi e confidarsi con il tentatore al punto da invitarla a lasciare il programma “ti puoi anche innamorare di un’altra persona, ma vattene da qua, ti alzi e te ne vai”. Sul fronte Gabriele Pippo e Silvia Tirado, la coppia entrata la scorsa settimana, le cose non sembrano andare meglio. La giovane influencer, infatti, prova un certo interesse per il single Valerio e non lo nasconde affatto. “La mollo senza rimpianti se continua così. Lascio a Valerio gli avanzi del piatto in cui ho mangiato io” dice il figlio di Pippo Franco che in un momento di rabbia definisce Silvia come un’arrivista e materialista. (Voto 5)

Anna Pettinelli su tutte le furie: “voglio il falò di confronto ora!”

A Temptation Island Vip 2019 vanno diversamente le cose tra Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito. La ex professoressa de L’Eredità, infatti, è arrivata ad una importante decisione che vuole rivelare al compagno. Di cosa si tratta? Possibile che la bella showgirl sia arrivata alla consapevolezza che Simone è l’uomo della sua vita oppure vorrà lasciarlo? Una cosa è certa: Simone a Temptation Island Vip le ha portato sempre rispetto, anzi l’ex più bello d’Italia ha anche rivelato: “una volta usciti da qui voglio sposarla”! Differente, invece, è la situazione di Anna Pettinelli e il compagno Stefano Macchi. La speaker di RDS continua a vivere malissimo l’approcciarsi del fidanzato con le ragazze single del villaggio, ma durante la puntata ha un vero e proprio sfogo dopo aver visto l’ultimo filmato in cui il compagno canta “Shallow” con la tentatrice Cecilia. “Voglio il falò di confronto adesso, basta! Si è dimenticato me, la famiglia, mia figlia, ma chi si crede di essere Bradley Cooper?” dice la speaker arrivata ad un punto di non ritorno! (voto 6)



