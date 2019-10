Temptation Island Vip 2019, Pagelle 5a puntata/ Pago e Serena è addio? Alex Belli…

Pagelle Temptaton Island Vip 2019 quinta puntata

La quinta puntata di Temptaton Island Vip 2019 si è conclusa con l’acceso falò del confronto tra Pacifico Settembre e Serena Enardo. Come prevedibile, i due sono arrivati allo sconto immediatamente, lanciandosi addosso rancori e vecchi veleni. Lei ha accusato Pago di non prendere la vita di petto e di avere una carattere piuttosto arrendevole; lui, per tutta risposta, ha replicato contestandole il fatto di non supportarlo nel su lavoro. Ma se da una parte il fidanzato ha ammesso i propri errori, la stessa cosa non è accaduta alla Enardu, che ha continuato a riversare la colpa di ciò che è accaduto tra lei e il tentatore Alessandro sul suo fidanzato. Pago, però, ha rispedito al mittente tutte le accuse, poiché nella vita, anche quando “si sbaglia”, bisogna avere il coraggio di affrontare l’altro e dire “guarda, hai sbagliato, mi sono rotta le pa*le, oppure ‘hai sbagliato, cerchiamo una soluzione”. Pago si riferisce, in particolare, al flirt che la sua compagna ha avuto con il single, approccio che anche lui avrebbe potuto avere con una delle tante tentatrici nel villaggio, ma che ha evitato per portarle rispetto: “io mi sono divertito fino a un certo punto […] ho trovato quella ragazza […] e lei non si è azzardata una volta, che sia una, a fare una mossa o un gesto sbagliato nei miei confronti” (voto 7).

Gabriele Pippo e Silvia Tirado: “forse siamo troppo diversi”

La storia tra Gabriele Pippo e la sua compagna, Silvia Tirado, è ormai giunta al capolinea. I due non si cono ancora confrontati al falò di Temptation Island Vip 2019, ma a giudicare dalle loro recenti dichiarazioni, il rapporto sembra ormai del tutto compromesso. Ad accelerare la rottura, il bacio a stampo che Silvia ha dato al suo tentatore, Valerio Maggiolini, un contatto nato per gioco e del quale si è immediatamente pentita, ma che in qualche modo ha accelerato una presa di coscienza di entrambi. Di fronte a quel gesto, Gabriele Pippo si è infatti avvicinato maggiormente alla single Gaia, provocando nella sua fidanzata una nuova consapevolezza: “sono contenta che lui si stia divertendo che abbia trovato una persona che valorizzi le sue caratteristiche, siamo due persone opposte, forse non siamo fatti per stare insieme. Non lo so, siamo completamente diversi”. Secondo la Tirado, la loro complicità non è paragonabile a quella che il suo fidanzato ha oggi con la sua nuova amica e per questo pensa che la loro storia sia ormai giunta al capolinea. Si lasceranno? (Voto 6).

Delia Duran e Alex Belli: coppia in crisi Temptation Island Vip?

A un passo dal falò di confronto conclusivo previsto per la prossima puntata, tutte le coppie di Temptation Island Vip 2019 sono in crisi. Non fanno eccezione neanche Alex Belli e Delia Duran, sopraffatti dalla lontananza e dalla presenza, nel villaggio delle ragazze, di un affascinante single di nome Riccardo Colucci. La Duran non ha nascosto di essere sensibile al fascino del tentatore, che ha definito “bello” con due “spalle pazzesche”, ma soprattutto con “un’energia e una saggezza” in grado di nutrirla. Le sue parole, però, non sono andate giù ad Alex Belli, per il quale “la donna è identità più alta che ci sia, viene conquistata e mantenuta, dal punto di vista del rapporto”; proprio per questo, ha spiegato, “nel momento in cui sento una cosa del genere vado fuori di testa!” e, infastidito da un approccio troppo intimo per i suoi canoni, ha provato a raggiungerla dall’altra parte del villaggio; tuttavia, Belli ha successivamente intuito di dover desistere per lasciare a entrambi la possibilità di riflettere ancora un po’; del resto, il falò del confronto è ormai imminente. (Voto 5).



