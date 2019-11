Temptation Island Vip 2019/ Pagelle: Alex Belli delude, Nathalie Caldonazzo…

Temptation Island Vip 2019, il percorso delle coppie

Nella puntata speciale di Temptation Island Vip 2019 hanno trovato spazio le storie di tutti i protagonisti che hanno scelto di mettersi in gioco. Dopo un inizio scoppiettante, che ha ripercorso l’audace fuga di Ciro Petrone (Voto 4) per raggiungere la sua Federica Caputo, la scena si è spostata verso una delle coppie più discusse di questa ultima stagione: quella composta da Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti. La showgirl, in particolare, è rimasta delusa dal comportamento del suo fidanzato, che per una banale ripicca nei sui confronti, si è legato in maniera più che profonda a una ragazza molto più piccola di lui, Zoe. Perentoria la decisione di lei, che dopo avergli tenuto testa per tutto il falò, ha messo fine alla loro relazione: “non ci rivedremo più è finita per sempre”, ha tuonato la showgirl. “Non lo voglio un uomo così a casa, è finita. Ha dissacrato il nostro rapporto, ho visto fin troppo e non mi va più di guardarlo, dopo quello che ho visto – ha concluso – non lo voglio più”. E sui social il pubblico è compatto: anche a distanza di molte settimane, sono in molti a elogiare la scelta di Nathalie Caldonazzo (Voto 9).

Er Faina perdona Sharon Macrì

Il viaggio di Temptation Island Vip 2019 ha ripercorso anche la storia d’amore tra Damiano Coccia detto Er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì (Voto 5). I due, proprio grazie al reality di Canale 5, sono riusciti a scavare nel profondo della loro relazione, portando a galla tutta una serie di piccole problematiche, che a lungo andare avrebbero potuto compromettere il loro rapporto. E, sorprendentemente, a giocare un ruolo fondamentale è stato proprio Er Faina, che dopo aver analizzato i propri errori, ha capito la necessità di dover fare un passo indietro. Nel viaggio delle coppie dell’ultima stagione hanno trovato spazio anche Anna Pettinelli e Stefano Macchi (Voto 7), una coppia determinata a dimostrare che l’amore vero esiste, ma che ha manifestato segni di cedimento alla prima gelosia. “Non ti rendi conto”, ha tuonato lei; “Ero in buon fede”, si è affrettato a precisare lui, che riuscito a ottenere il perdono solo dopo un lungo chiarimento. Lo stesso epilogo è toccato a Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito (Voto 4), che hanno scelto di uscire assieme, rinunciando a ogni possibile chiarimento.

Pago e Serena, Alex Belli e Delia Duran

È stata invece un’occasione persa per Alex Belli e Delia Duran (Voto 3). l riassunto della storia che vede coinvolta la coppia più chiacchierata di Temptation Island Vip 2019 non fa che alimentare i sospetti del pubblico sui social, da sempre convinto che la loro partecipazione non sia stata dettata da reali necessità di mettersi alla prova. Il motivo è da ricercare soprattutto nella reazione poco spontanea di lei, che di fronte alla vicinanza del suo compagno a un’affascinante tentatrice, è apparsa tutt’altro che sincera. Tra le coppie più interessanti troviamo invece quella composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado, ancora insieme dopo un percorso altalenante. Su di loro solo in pochi avrebbero scommesso, ma il figlio di Pippo Franco ha spiazzato tutti e poco prima di lasciare il falò ha deciso di dare alla sua amata una seconda possibilità. In conclusione, spazio invece alla coppia più emozionante di questa edizione, quella composta da Serena Enardu e Pago (Voto 9), che si sono detti addio dopo un percorso doloroso, dando vita a uno dei falò più toccanti.



