TEMPTATION ISLAND VIP 2019/ Video Ciro Petrone scappa dal villaggio, caos in spiaggia

Dal profilo Instagram di Temptation Island continuano ad arrivare brevi video spoiler della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019. Proprio nelle ultime ore, l’attenzione e la curiosità del pubblico è stata stimolata da alcune immagini inusuali. Protagonista è l’attore napoletano Ciro Petrone. Lo vediamo su un’altura, che separa le spiagge dei due villaggi, intento ad urlare il nome della sua fidanzata, quasi con fare disperato. Ecco che però, all’improvviso, si butta sulla spiaggia e inizia a correre nel villaggio delle fidanzate. Molti addetti ai lavori e persone della redazione iniziano allora ad inseguirlo, tentando di fermarlo, ma nessuno sembra riuscirci. Il video si interrompe però senza svelarci se Ciro sia arrivato dalla sua fidanzata oppure no.

(Aggiornamento di Anna Montesano)

Quando inizia la nuova edizione?

Finalmente abbiamo una data ufficiale di messa in onda per Temptation Island Vip. Con un comunicato ufficiale, Mediaset fa sapere che il programma prenderà il via il prossimo 9 settembre anche se le riprese in Sardegna non sono ancora finite. Toccherà quindi ad Alessia Marcuzzi aprire la nuova stagione televisiva di Canale5 e questa volta non al timone dell’Isola dei Famosi ma della versione vip del reality dei sentimenti firmato dalla squadra di Maria De Filippi. Le coppie sono nel villaggio ormai da un po’ e hanno avuto a che fare anche con i primi due falò, cosa è successo? Lo scopriremo presto visto che finalmente abbiamo una data di messa in onda per il programma. I primi rumors parlano di possibili crisi per i suoi protagonisti e, in particolare, Elena Ernadu e Pago, Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, Damiano Er Faina e Sharon Macri. Cosa ne sarà degli altri? Solo il tempo e il primo falò potranno dirlo. (Hedda Hopper)

C’è già aria di crisi per Nathaly Caldonazzo?

Aria di flirt e “sconvolgimenti” a Temptation Island Vip. Proprio in queste ore la pagina ufficiale del programma ha diramato delle anticipazioni croccantissime che mostrano Nathaly Caldonazzo alle prese con un ballo sfrenato in compagnia di Michele, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si è buttato in questa nuova esperienza da tentatore. Dopo avere visto le immagini, il fidanzato Stefano Ippoliti ha deciso di “mollare” le resistenze, concedendosi chiacchiere e curiosità con la single Zoe, mostrando dei piercing alla lingua e l’ombelico. Dubbi anche per Damiano Er Faina, l’odiatore più famoso del web in queste ore ha visto un filmato della fidanzata, perdendo subito il controllo. Durante la clip di presentazione, il ragazzo aveva confidato: “Ho sempre visto questo programma e criticato i comportamenti di alcuni partecipanti. Vogliamo dimostrare che se l’amore è vero non può succedere niente”. “Non può succedere niente”, gli ha fatto eco Sharon Macrì… ed invece? (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Cresce l’attesa

Cresce l’attesa per la prima puntata di Temptation Island Vip 2019, ma in queste ore Gabriele Parpiglia ha pubblicato sui social una piccola anticipazione una delle sei coppie vip di concorrenti. Lo spoiler riguarda Serena Enardu, la fidanzata del cantante Pago, che si è avvicinata molto al tentatore Alessandro. “SPOILER: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho” @serenaenardu sembra essersi avvicinata molto al single Ale Nascerà qualcosa tra i due? #TemptationIslandVip sta per tornare, siete pronti? #temptationisland” si legge nella didascalia che accompagna il breve filmato in cui si sente Serena confidare al tentatore Alessandro: “voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho”. Non solo, nella prima parte del video si vede il bel tentatore Alessandro protagonista di una sfilata che non passa affatto inosservata agli occhi di Serena che, come voto, gli da un bel 11!

Serena Enardu vicina al tentatore Alessandro: “sto bene con te”

Ma non finisce qui, nel breve filmato condiviso da Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram si sente anche Serena Enardu confidare al single Alessandro di trovarsi molto bene con lui. “Io sto bene con te, trovare una compatibilità anche a livello ematico, non è facile” precisa la fidanzata di Pago. Anche il single Alessandro non nasconde di aver trovato in Serena una persona con cui condividere la sua esperienze all’interno del villaggio Is Morus Relais in Sardegna: “anche io sto bene”. La parte finale del video poi vede Serena e Alessandro al chiaro di luna lasciarsi andare ad un bagno in mare. A vedere le immagini diciamo che i presupposti per una simpatia ci sono davvero tutti! Come reagirà il fidanzato Pago alla vista del filmato?

Serena Enardu e il single Alessandro: la reazione del pubblico

Il video – spoiler su Temptation Island Vip 2019 ha naturalmente incuriosito il pubblico che ha prontamente commentato le immagini che vedono Serena Enardu vicinissima al single Alessandro. “Incominciamo bene” scrive un utente sottolineando poi “comunque Serena sempre bellissima”, mentre c’è chi senza girarci troppo intorno scrive “è tutto studiato a tavolino…..Non credo a niente!”. C’è anche chi, dopo aver visto la versione “nip” del programma scrive: “no, non nascerà nulla, semplicemente i partecipanti, hanno capito come si fa per far ricadere l’attenzione su se stessi al falò e quindi diventare ampio argomento del programma. Avvicinarsi ad un single e diventare personaggio di t.i.”, mentre un fan di Serena non ha alcun dubbio: “Nooo . Serena non farà niente. Si sta solo godendo questo periodo tutto per lei , non ha vissuto come una ragazza normale lei ha lavorato duro e cresciuto un figlio da sola è normale che si gode questo tempo con spensieratezza”. Una cosa è certa: le immagini parlano chiaro e la complicità tra Serena e il single Alessandro è innegabile!

