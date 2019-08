Temptation Island Vip 2019/ Svelati i tentatori: Federica Francia, David Nenci e…

È ufficiale: i tentatori sono appena sbarcarti in Sardegna e si preparano a mettere alla prova le sei coppie di Temptation Island Vip 2019. A rendere ufficiali i loro nomi è un articolo pubblicato sull’ultimo numero di Spy, una lista che di fatto mette fine all’incessante chiacchiericcio che nelle ultime ore ha scatenato non poche polemiche. Ma veniamo ai nomi. Il primo sigle confermato è Michele Loprieno, ex volto del trono over che ha lasciato Uomini e Donne lo scorso maggio a causa di alcune incomprensioni con un altro cavaliere, Armando Incarnato. Tra i single confermati ci sarà poi Alessandro Catania (che i più attenti ricorderanno come corteggiatore di Nilufar Addati), oltre al modello dal fisico mozzafiato ed ex corteggiatore di Angela Artosin David Nenci. Per il momento, per quanto riguarda i single, il noto settimanale ha confermato soltanto questi tre nomi, fra i quali non compare, come prevedibile, l’ex tronista Nicolò Brigante, che nelle scorse ore ha smentito la sua presenza nello show tramite il suo profilo Instagram

Tre nuove tentatrici per i fidanzati

Oltre al diletto delle fidanzate, la redazione di Temptation Island Vip 2019 ha pensato anche agli uomini. A far vacillare tutte le certezze degli abitanti del villaggio dei ragazzi ci sarà Paula Manzanal, la modella peruviana di 24 anni, già nota alle cronache rosa per aver conquistato Cristiano Ronaldo. Il pubblico del reality avrà inoltre la possibilità di rivedere un vecchio volto del trono classico di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Oscar Branzani che qualche anno dopo fu richiesta a gran voce anche da Luca Onestini. Tra le single pronte a far capitolare i maschi del villaggio ci sarà inoltre un’altra protagonista molto nota a tutti i fan del trono classico: si tratta della bellissima Federica Francia, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta che nei mesi scorsi ha abbandonato la sua postazione nel parterre quando ha perso interesse nei confronti dell’ex tronista. Riuscirà a far breccia nel cuore dei fidanzati vip della nuova edizione di Temptation Island?

