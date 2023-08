Temptation Island vip: che succede tra gli ex Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro?/ “In malo modo mi ha…”

Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso chiudono i rapporti interpersonali dopo la rottura

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tornano a infiammare il gossip made in Italy, con delle dichiarazioni piuttosto forti sui rapporti interpersonali tra i due ex, che seguono la rottura.

La lovestory tra l’ex Miss Italia e l’ex calciatore e direttore sportivo nel Calcio diventava di dominio pubblico con la presa partecipazione del duo vip a Temptation Island 2019, dove la coppia vip si metteva alla prova per testare la sua solidità. Alle prese con il gioco degli amori in balia delle tentazioni, in onda sulle reti Mediaset, poi, i due vipponi davano prova di un amore solido, tanto che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso palesavano di essere prossimi alla convivenza in vista del matrimonio per il progetto della costruzione di una famiglia. A dicembre 2020, poi, seguiva la notizia dell’aborto spontaneo di Manila, del figlio che lei attendeva da Lorenzo.

Lorenzo Amoruso: "Sto metabolizzando la rottura con Manila…"/ "Ora penso a me stesso"

Nel 2021 la mancata mamma Manila Nazzaro prendeva parte al gioco del GFVIP 6, che la vedeva alle prese con le distanze dal fidanzato Lorenzo Amoruso per almeno 6 mesi. Nel gennaio 2023 poi la notizia della separazione tra i due gettava nello sconforto i fan della coppia di Temptation Island 2019. E, in una nuova intervista a Nuovo TV, ora, Lorenzo Amoruso rompe il silenzio mediatico, dichiarando chiusi i rapporti con l’ex Miss Italia.

Manila Nazzaro ha tradito Amoruso con Stefano Oradei?/ Svelati nuovi retroscena

La verità di Lorenzo Amoruso sulla lovestory con Manila Nazzaro

“Da quando, a metà aprile, mi ha ridato in malo modo le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti”, fa sapere dal suo canto Lorenzo Amoruso, facendo quindi luce sull’amara verità dei rapporti con Manila Nazzaro. A quanto pare, quindi, contrariamente a quanto spererebbero per i due ex, i fan congiunti della coppia vip, gli ex Temptation Island 2019 non sono sulla strada per un ritorno di fiamma. O almeno così si direbbe, relativamente alla verità ripresa da Amoruso, secondo cui i due ex non avrebbero ripreso alcun tipo di contatto tra loro dopo la loro rottura post- Temptation Island 2019.

Lorenzo Amoruso, gaffe a Non sono una signora/ Svela la propria presenza, poi parla di Manila Nazzaro ma...

Intanto, Jennifer Lopez riscalda le vipes di Capri, con un live improvvisato…











© RIPRODUZIONE RISERVATA