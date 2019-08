Temptation Island Vip/ Chi sono le coppie “famose”: protagonisti (quasi) sconosciuti

Sono appena state annunciate le sei coppie della seconda edizione di Temptation Island Vip. Se vi aspettavate nomi veramente famosi, dovrete assolutamente ricredervi in quanto, la maggior parte dei nuovi partecipanti sono quasi del tutto sconosciuti. Il promo con Alessia Marcuzzi ha annunciato i 12 nomi che si avvicenderanno sulle spiagge della Sardegna, da dove è cominciata e terminata la precedente edizione “nip”. Eccoli a seguire: Natalie (o Nathaly? Questo dobbiamo effettivamente ancora capirlo) Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano Er Faina e Sharon Macri, Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi. Se in questo momento la gif animata con protagonista Valeria Marini che dice “Ma Chi?”, sta comparendo incessantemente nella vostra testa e non vuole saperne di andare via, sappiate che non avete assolutamente torto.

Temptation Island vip, le sei coppie “famose”

Se vi aspettavate un cast decisamente più “vip”, dovrete ricredervi. Confermata la partecipazione di Natalie (Nathaly) Caldonazzo con il fidanzato e niente da fare per Alex Belli e Delia Duran. Smentita anche la partecipazione di Ivan Gonzales con la fidanzata Sonia, nonostante alcune pagine di Instagram li dessero per ufficiali. Niente da fare nemmeno per Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, sebbene il VicoloDelleNews fosse sicuro della sua soffiata. Ci saranno invece, il cantautore Pago con l’ex tronista Serena Enardu. Vedremo anche Ciro Petrone (dopo La Fattoria) con la sua fidanzata Federica Caputo, attualmente sconosciuta. Simone Bonaccorsi (il più bello d’Italia) arriverà con Chiara Esposito (professoressa de L’Eredità) mentre Anna Pettinelli testerà i suoi sentimenti per il fidanzato Stefano Andrea Macchi. Chiude la “sestina famosa”, Er Faina (webstar) con la sua fidanzata Sharon Macri (che aveva presentato mesi fa come una qualsiasi che non amava il mondo dello spettacolo… se, lallero).

