Temptation Island Vip/ “Coppie fingono di rifiutare”: staff contro Cecilia Rodriguez?

A poche ore dall’inizio della seconda puntata di Temptation Island 2019, il profilo Instagram ufficiale del programma (e subito dopo Raffaella Mennoia) condivide un comunicato che è però una replica ad alcune coppie. “Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate…” si legge nel messaggio postato sul noto social. Poi continua con una palese frecciatina: “Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero?”. Questa la nota ufficiale del reality apparsa su Instagram e firmata “La produzione”. È addirittura lo staff del programma a firmare questo comunicato che è un chiaro avvertimento a chi, negli ultimi mesi, ha dichiarato di essere stato contattato dalla redazione per partecipare alle versione Vip del programma con l’unico scopo di farsi pubblicità.

Temptation Island Vip: quali sono le coppie “incriminate”?

Raffaella Mennoia condivide anche sul suo profilo il comunicato contro queste false dichiarazioni, scatenando la curiosità dei fan del programma. Sono migliaia i commenti (e sono in continuo aumento) dei telespettatori che chiedono i nomi di coloro contro i quali è stato fatto questo post. C’è, però, anche chi lancia le prime ipotesi. Tra quelle scritte per scatenare l’ilarità – come Pamela Prati e Mark Caltagirone o Eliana Michelazzo e Simone Coppi – spunta una coppia su tutte: quella composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che nell’ultima intervista rilasciata a Chi hanno toccato l’argomento. Si tratta, però, soltanto di ipotesi che, al momento, non trovano conferma. La produzione, infatti, preferisce al momento non farne.





