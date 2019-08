TEMPTATION ISLAND VIP/ “I Rodriguez” ecco perchè esclusi! Le altre coppie scartate…

Temptation Island Vip 2019, Cecilia e Jeremias Rodriguez non sono stati scartati. I “Rodriguez” esclusi dal programma semplicemente perché non hanno preso proprio parte ai provini. A confermarlo è il settimanale Spy che ha svelato i nomi di alcune coppie escluse dal programma. Dopo l’annuncio delle sei coppie pronte a mettere in gioco il proprio amore nel villaggio Is Morus Relais in Sardegna, molti hanno cominciato a domandarsi quali fossero state le coppie provinate e bocciate dalla redazione. Tra queste coppie, stando a quanto rivelato da Spy, ci sarebbero Alex Belli con la compagna Delia Duran, la coppia formata da Elena Morali e Scintilla e l’attrice Corrine Clery con il suo toyboy. Non è dato sapere di più. Una cosa è certa nessuno della famiglia Rodriguez è stata avvisato né ai provini. Esclusa così, una volta e per tutte, l’ipotesi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come concorrenti del programma, ma anche quella di Jeremias Rodriguez e consorte Soleil Sorge. Nemmeno lontanamente considerata l’ipotesi di Belen Rodriguez con Stefano De Martino! Del resto a Temptation Island, come si legge su Spy, non gioca un ruolo fondamentale la popolarità, ma il coraggio da parte della coppia di mettersi in gioco e di rischiare il proprio amore.

Temptation Island Vip 2019, concorrenti

Dopo i no della famiglia Rodriguez e l’esclusione di alcune coppie vip, Temptation Island Vip 2019 è pronta ad entrare nel vivo con la nuovissima edizione in arrivo in prima serata su Canale 5. Nei giorni scorsi, infatti, sono state annunciate le sei coppie di personaggi noti pronti a mettere in gioco il loro amore nel popolare reality show dei sentimenti. Si tratta di: Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti, Pago con la fidanzata Serena Enardu, l’attore di Gomorra Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, la speaker di RDS Anna Pettinelli con il compagno Stefano Andrea Macchi e, infine, Damiano Er Faina con la fidanzata Sharon Macrì. Le coppie non hanno entusiasmato particolarmente il pubblico, ma va detto che in questo reality quello che conta è la loro storia d’amore e quanto le coppie siano pronte a mettersi in gioco. Intanto proprio Er Faina, noto youtuber romano, è stato protagonista di una serie di critiche per via di alcuni video in cui insultava personaggi famosi.

Tina Cipollari contro Er Faina: “un insolito esemplare di Omostercus”

Tra questi anche il commento di Tina Cipollari che sui social, parlando de Er Faina ha scritto: “Ho appena appreso che potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina”. Il tutto accompagnato da una foto di Damiano Coccia con tanto di corna in testa dopo un falò di confronto. Va detto che in passato Er Faina aveva attaccato duramente i concorrenti di Temptation Island, un comportamento che non è piaciuto ai fan del programma. Lo youtuber si è però difeso così: “oto che c’è chi dice ‘Er Faina in passato ha insultato Barbara d’Urso’ e quindi?. Non posso esprimere il mio pensiero? Ma io potevo capire le polemiche se mi vedevate in un programma della d’Urso! Io lì non ci vado Temptation l’ho sempre ammirato come programma, se mai ho criticato i comportamenti di qualche personaggio lì dentro”.



