Temptation Island, Vittoria Egidi insultata dagli hater/ “Schifosa donnaccia, fetente, bugiarda, marcia”

Vittoria Egidi nel mirino degli hater: insulti e minacce

Una delle protagoniste di questa edizione di Temptation Island, è stata ricoperta di insulti e minacce dagli hater. Si tratta di Vittoria Egidi, arrivata al villaggio insieme al suo ormai ex fidanzato Daniele De Bosis. I due hanno deciso di uscire separati, dopo il percorso nel dating show, complice anche il bacio che Egidi ha dato un altro tentatore.

Vittoria si è lasciata andare a un duro sfogo, in seguito agli insulti ricevuti: “Dopo il programma non ho mai affrontato l’argomento, però credo sia arrivato il momento di scrivere qualcosa a riguardo. Tante persone mi hanno etichettata negativamente, ma posso capirle; riconosco io stessa, vedendomi da fuori, che in tv è apparsa la parte peggiore di me. Ho chiesto scusa, non è stato abbastanza. È vero, ho partecipato a un programma televisivo ma ad ogni modo non ho ne’ apportato ne’ levato nulla alla vita delle persone rendendomi bersaglio contro il quale sfogare le proprie frustrazioni personali accanendosi in maniera VERGOGNOSA e SPROPOSITATA.”

Vittoria Egidi elenca gli insulti ricevuti

L’ex volto di Temptation Island ha continuato il suo duro sfogo: “Mi fa anche sorridere che spesso e volentieri le critiche provengano da persone le quali nella vita reale conducono un’esistenza tutt’altro che limpida e onesta ahahahha!!! Vi taggherei uno per uno ma servirebbe un’ enciclopedia. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!”.

Poi elenca gli insulti terribili ricevuti: “Schifosa di una donnaccia, fetente, feuza, inetta, bugiarda, marcia, spero che non rimarrai mai incinta, che tuo figlio si deve vergognare di una merdaccia come te. In culo a tutte le femministe, spero ti sciolgano nell’acido”. Insomma, sono piovute parole piuttosto pesanti e inappropriate su Vittoria ovviamente provata da questa situazione.

