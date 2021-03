Temptation Island vs Pietro Delle Piane/ Video-audio fuorionda segreti con tentatrice

“Per recitazione o per amore di verità!!!!!??!!”. Così Temptation Island va direttamente all’attacco di Pietro Delle Piane, che ieri sera con un’affermazione a Live Non è la D’Urso ha gettato delle ombre sull’autenticità del programma prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi. All’indomani della partecipazione dell’attore alla nuova puntata del programma di Barbara D’Urso, il reality esce allo scoperto. Nelle scorse ore infatti era stato pubblicato il comunicato della società di produzione, che ha annunciato di voler denunciare il fidanzato di Antonella Elia, poi c’è stato l’intervento dell’autrice Raffaella Mennoia, quindi quello del conduttore Filippo Bisciglia. Ora però vi riportiamo la svolta clamorosa. Il reality ha pubblicato sui propri account social audio e video con cui va in tackle su Pietro Delle Piane, perché sono Fuorionda segreti e inediti.

Prima pubblicato e poi sparito, il post è stato definitivamente condiviso online qualche minuto fa. Il contenuto non è noto a coloro che hanno seguito l’ultima edizione del reality: sono stati trasmesso video e audio inediti della tentatrice e di Pietro Delle Piane, lontani dalle telecamere e ignari di essere anche registrati.

TEMPTATION ISLAND VS PIETRO DELLE PIANE: VIDEO E AUDIO SEGRETI…

Il riferimento è chiaro: perché la tentatrice di Temptation Island avrebbe dovuto recitare anche quando era lontana dalle telecamere e sapeva di non essere registrata oltre che ripresa? E perché avrebbe dovuto farlo lui? Questo per il reality di Canale 5 “smonta” la tesi di Pietro Delle Piane, che si è difeso dalle accuse di non essersi comportato bene con Antonella Elia durante il programma perché stava seguendo un copione. Una spiegazione che ha fatto infuriare il programma e tutti coloro che ci lavorano, sempre attenti alla questione trasparenza nel massimo rispetto per i telespettatori.

Audio e video con i Fuorionda segreti e inediti pubblicati da Temptation Island hanno suscitato diverse reazioni: “Sei solo un pagliaccio”, scrive una utente tra i commenti al post su Instagram. “Maria la tocca pianissimo”, scrive un altro. “Che figuraccia!!!! fossi in te mi andrei a nascondere!!!”. Lui nelle scorse ore si è difeso spiegando: “Volevo dire che ho recitato per far ingelosire Antonella. Tutto qua, per non creare polemiche”. Parole che evidentemente non sono servite a placare gli animi in casa Temptation Island.

