Temptation Island Winter, quando va in onda e come funziona?/ Coppie, conduttore e location

Temptation Island Winter, quando va in onda l’edizione invernale? Tutte le indiscrezioni

Per un’edizione di Temptation Island che giunge alla conclusione, un’altra si appresta a fare il suo debutto su Canale 5. Filippo Bisciglia saluta i suoi telespettatori con la puntata del 31 luglio 2023, chiudendo un’edizione di grande successo, arrivata dopo un anno di stop. I fan del programma possono però tirare un respiro di sollievo, perché il docu-reality dedicato alle coppie tornerà tra pochi mesi, con una versione invernale.

Amici 22: Alessio Cavaliere cambia look e i capelli diventano grigi/ La reazione della nonna é virale

È stata annunciato poche settimane fa, durante i palinsesti Mediaset, Temptation Island Winter, la prima edizione invernale dello show dedicato alle coppie. Una novità che ha destato grande attenzione oltre che entusiasmo per i fan affezionati al format. Ma quando andrà in onda e come funzionerà questa edizione sotto temperature più rigide?

Benedetta e Daniele, usciranno insieme?/ Nuova coppia con la tentatrice Temptation Island dopo Vittoria...

Temptation Island Winter, location e scelta delle coppie: quello che sappiamo

Partiamo subito da ciò che sappiamo (quasi) per certo: non sarà Filippo Bisciglia a condurre Temptation Island Winter. Le ultime indiscrezioni annunciano infatti che sarà Lorella Cuccarini a prendere le redini del nuovo format. Una scelta a quanto pare fatta da Maria De Filippi, che ha voluto la sua coach di Amici anche in questo ruolo. Non è invece ancora nota la location scelta per il format invernale. Pare certo che non sarà l’Is Morus Relais della Sardegna ad ospitare le coppie questa volta, che si tratti di una suggestiva location in montagna? Per Raffaella Mennoia sarebbe “una buona idea”. A breve, dunque, potrebbero già partire i casting per le coppie che decideranno di mettere il loro amore alla prova, non resta che attendere la data ufficiale, che potrebbe essere tra dicembre di quest’anno e febbraio 2024.

LEGGI ANCHE:

Edoardo conquista Vittoria a Temptation Island 2023?/ I due vicinissimi, Daniele furioso: escono insieme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA