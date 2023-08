Temptation Island Winter, spuntano le coppie vip nel cast dei concorrenti/ Lo spoiler TV

Temptation Island Winter, al via la stagione invernale di Temptation Island 2023: lo spoiler giunge via social

Conclusa la stagione estiva, per la gioia dei fan, Temptation Island 2023 raddoppia lo slot TV nel rinnovato palinsesto Mediaset, con Temptation Island Winter, dove non mancherebbero i vip. Nell’estate 2023 in corso, Temptation Island -nella versione classica- ha appassionato l’occhio pubblico con le storie d’amore turbolento delle coppie di fidanzati non appartenenti al mondo dello showbiz. Giovani diventati popolari al cospetto dell’occhio pubblico TV, proprio grazie alla partecipazione al docu reality sui tradimenti in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

E, intanto, tra gli spoiler TV last minute il blogger Amedeo Venza anticipa alcune indiscrezioni sul prosieguo di Temptation Island, formulato in una stagione invernale del docu reality sui tradimenti. A mezzo social, così come riporta tra le Instagram story, il beninformato, si apprende nel dettaglio che il rinnovato format con i fidanzati in balia delle tentazioni sia previsto in formula invernale con la partecipazione di “very important people” nel cast.

Temptation Island Winter, nel cast si arruolano coppie vip?

“Temptation island è appena terminato ma la grande macchina di questo programma non si ferma -rilascia tra le righe dello spoiler di Temptation island Winter, la fonte – e tra qualche settimana ripartono i casting dell’edizione invernale!”. E il curioso spoiler TV, poi, prosegue tra le righe social: “Si vocifera che dovrebbero esserci anche nomi familiari al pubblico di Canale 5!”.

Quest’ultima si direbbe un’anticipazione interessante per gli appassionati amanti delle lovestory vip uniti ai fedeli telespettatori di Temptation Island, che non escluderebbe al contempo la presenza di un cast di partecipanti a Temptation Island Winter misto, con l’aggiunta di coppie nip a quelle vip preannunciate. Questo, mentre intanto non é escluso che tra i personaggi uscenti di Temptation Island 2023 Francesca Sorrentino e Daniele De Bosis possano debuttare nel ruolo tv di tronisti nel cast di Uomini e donne…

