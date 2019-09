Temptation Islannd Vip 2019/ Nathaly Caldonazzo tradita? La vendetta di Andrea…

E’ crisi tra Nathaly Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. Il compagno della showgirl, durante la prima puntata di Temptation Island Vip 2019, è apparso molto vicino alla single Zoe Mallucci che, con la sua bellezza, ha conquistato le attenzioni del fidanzato della Caldonazzo che, di fronte alle immagini del compagno con un’altra donna, non ha trattenuto le lacrime. “Lo conosco penso sia interessato, avrei preferito un altro tipo di comportamento. Forse una parte di me vorrebbe che lui trovasse un’altra, però fa male”, ha sbottato Nathaly. Ma chi è Zoe Mallucci? Ventenne, modella romana, Zoe non passa inosservata per la sua bellezza. Tuttavia, la Caldonazzo è convinta che quella di Andrea possa essere anche una semplice vendetta. “Lo conosco è so che molto vendicativo, sa essere molto cattivo… forse lo fa per questo. Per come sono fatta io, adesso andrei di là e spaccherei tutto. E’ una delusione totale”, ha aggiunto la Caldonazzo.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: CONFRONTO TRA DAMIANO ER FAINA E SHARON?

Durante la seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 accadrà qualcosa che il pubblico non ha mai visto. “Nella prossima puntata succederà un qualcosa che non è mai accaduto a Temptation Island Vip. Arriverà qualcuno che cambierà gli equilibri del programma“, ha fatto sapere Alessia Marcuzzi. Chi sarà a regalare il colpo di scena al pubblico? I rumors parlano di Damiano Er Faina che, durante il primo appuntamento del programma dell’amore ha tirato fuori la parte più tenera del suo cuore. Er Faina, infatti, ha tirato fuori la paura di perdere la fidanzata Sharon al punto da chiedere il confronto immediato. Alessia Marcuzzi gli ha consigliato di pensarci su, ma Damiano che non ha alcuna intenzione di vedere la fidanzata flirtare con un altro ragazzo, sembra deciso a chiudere subito la sua avventura nel villaggio di Temptation Island. Er Faina e Sharon, dunque, si congederanno dal pubblico di canale 5 durante la seconda puntata?

