TEMU: cos’è e come funziona la nuova App/ Shopping online, coupon e codici sconto

La nuova App TEMU, che sta spopolando sul web ed è in cima alle classifiche delle applicazioni più scaricate in molti paesi, è finalmente arrivata in Italia, ufficialmente disponibile per il download su App store e Google Play. Si tratta di un sito di e-commerce, il cui motto è “Shop like a billionaire“, perchè rende disponibile l’acquisto di abbigliamento ed accessori, ma anche articoli per la casa ed elettronica a prezzi davvero accessibili e con coupon e sconti cumulabili, che in alcuni casi possono ridurre il costo dell’articolo al minimo o offirlo addirittura gratis.

Sono già attualmente disponibili moltissimi prodotti acquistabili a meno di tre euro e con spedizione gratuita. Questo ha reso il servizio tra i più amati in Usa in poco tempo, dopo che la prima pubblicità a livello nazionale era stata fatta durante la finale del Super Bowl. Ma l popolarità è arrivata anche grazie al fatto che su TEMU si possono trovare anche articoli che è possibile acquistare altrove, ad esempio su Amazon, ma spesso a minor prezzo e con spedizione gratis. Inoltre si possono accumulare buoni regalo grazie al meccanismo dei gruppi di acquisto per ottenere il massimo del vantaggio.

TEMU App, come ottenere sconti e coupon per fare acquisti online

TEMU è una app cinese di shopping online, un e-commerce che funziona come altri più famosi come ad esempio Aliexpress, Wish o Shein, il suo nome significa “Team up, price down“, perchè grazie ai gruppi di acquisto social commerce, mettendo insieme più utenti interessati allo stesso prodotto si possono cumulare buoni sconto per la riduzione del prezzo. Come funziona? Basterà per prima cosa attivare le notifiche dopo aver scaricato la App, questo per accedere alle offerte a tempo e a scadenza breve, ma soprattutto per essere avvisati nel caso vengano attivate nuove funzioni.

Sono presenti infatti giochi che permettono di accumulare crediti che poi possono essere convertiti in sconti, ma anche l’opzione “invita un amico” che può far ottenere punti in base agli inviti accettati. Uno tra i punti di forza principali della App, è che pur vendendo prodotti principalmente made in China, non presenta i tempi lunghi di attesa per la consegna che invece caratterizzano altri marketplace dello stesso tipo. La spedizione infatti è prevista tra i 7 e i 5 giorni lavorativi.











