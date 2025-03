Dopo aver vissuto i fasti del ‘armadio gate’ che forse i più affezionati ricorderanno, al Grande Fratello arriva anche il ‘tenda gate’. A qualcuno nella Casa più spiata d’Italia non sfugge proprio nulla, come dimostrato Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli che proprio durante la diretta di questa sera hanno portato alla luce questo siparietto passionale che avrebbe appunto come habitat una tenda blu in camera da letto e con due protagonisti in particolare: Helena Prestes e Javier Martinez.

Una simpatica clip racchiude tutti i simpatici commenti di Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli a proposito del ‘tenda gate’ e delle furtive passeggiate di Helena Prestes e Javier Martinez nei pressi del rifugio. “Quella tenda blu si muove più di quella alla finestra di casa mia quando c’è vento. Se potesse parlare, di quegli incontri furtivi…”, la cantante invece aggiunge: “Helena quando esce è tutta paonazza, rossa…”. Insomma, sembra proprio che il ‘tenda gate’ abbia un retrogusto scandito dalla passione.

Alfonso Signorini, siparietto con Jessica Morlacchi sulle ‘protezioni’ al Grande Fratello

Ultimata la visione della simpatica clip sul ‘tenda gate’ non è mancata una timida battuta da parte di Javier Martinez: “Perchè io ed Helena andiamo lì? Per litigare!”. Ma non è tutto, Jessica Morlacchi e Mattia Fumagalli hanno rivelato anche che nella casa sarebbero state richieste delle note protezioni per i momenti intimi delle coppie al Grande Fratello, qualcosa che sarebbe sfuggito anche ad Alfonso Signorini: “Ma cosa dite, fatemeli vedere!”. La cantante ha però spiegato: “Ma non possiamo, sono in un cofanetto a forma di cuore…”. Insomma, è evidente che tra una discussione e l’altra che sembrano il must have di questa edizione, sopravvivono momenti di naturale passione travolgente. Lo conferma anche una battuta di Lorenzo Spolverato ricordando la passione travolgente con Shaila Gatta, ormai – salvo colpi di scena – sua ex fidanzata.