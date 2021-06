Tendenza estate 2021/ Tutti gli zaini più belli da portare in spalla

Estate è tempo di mare, vacanze e relax. Ma soprattutto di viaggi ed escursioni fuori porta. Qual è allora l’accessorio indispensabile – nonché super comodo – da portare sempre con sé? Proprio lui: lo zaino. Da sempre visto nell’immaginario comune come l’accessorio legato alla scuola, lo zaino ha da qualche tempo preso piede anche in passerella, passando da Prada a Louis Vuitton, vestendo collezione dopo collezione nuovi trend, pellami e colorazioni che fanno di lui un vero e proprio must have.

Negli anni ’90 Prada ebbe l’intuizione di unire l’accessorio più pratico e meno glamour (al tempo) per antonomasia con un tessuto “povero” come il nylon. Nacque così il celebre zaino in nylon, oggi pezzo iconico del brand meneghino. Nel corso degli anni Miuccia Prada ha cercato di dare sempre nuova vita allo zaino in nylon giocando con le dimensioni e i colori, senza mai dimenticare il prodotto originale. Durante la sfilata uomo autunno/inverno 2021 lo ha proposto in pelle utilizzando colori forti e accesi.

Zaini di tendenza: modelli iconici e intramontabili

Tra i grandi classici, che uniscono stile sportivo e tendenza, troviamo gli amatissimi Eastpak con l’iconico modello Padded, che da anni rappresenta il segno distintivo di una generazione. Da sempre coloratissimi e ricchi di fantasie, i nuovi Eastpack si presentano in una nuova veste fatta di materiali ricercati e occhio di riguardo verso il riciclo, basti pensare alla collaborazione di successo tra il brand e il marchio americano Timberland giunta ormai alla sua seconda edizione. Comodo e spazioso è anche il Kånken del marchio svedese Fjällräven, anche loro famosi per la variegata palette di colori amata dai più giovani e non solo. Per gli amanti dello stile senza tempo la scelta non può che ricadere sul The Bridge in cuoio o sul modello a cartella. Puntate anche sul vintage. Nei negozi second hand o negli spazi fieristici adibiti al vintage è possibile trovare delle chicche di valore a prezzi accessibili. Tra i modelli più ambiti, perfetti gli amanti del vintage, troviamo lo zaino montsouris in pelle di Louis Vuitton o lo zaino in matelasse di Chanel con chiusura con doppia C.

