TENDENZE DELLA NUOVA NORMALITÀ/ Cucina, home improvement, igiene e shopping online

Il 2020 ha determinato profondi cambiamenti, se non un’autentica rivoluzione, nelle abitudini degli italiani. La pandemia ha deciso nuovi comportamenti sia in ambito lavorativo che nel tempo libero. L’attenzione verso sicurezza e igiene ha favorito nuovi comportamenti d’acquisto, ma il mercato è stato segnato anche da altre tendenze, favorite dal maggior tempo trascorso all’interno delle mura di casa.

Un primo marcato trend, che costituisce una logica conseguenza di lockdown e limitazioni, ha per protagonista lo shopping online. In base allo studio dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, infatti, l’acquisto in formato digitale dovrebbe aver superato, sul finire dello scorso anno, i 22 miliardi di euro.

Interpretando questi valori in termini percentuali diventa più evidente il trend di crescita: +26% nel confronto con il 2019. Ad approfittarne è stato in particolare il settore della cucina, per una riscoperta passione per l’arte culinaria, con specifico interesse verso elettrodomestici che fino a qualche anno fa costituivano un segmento di mercato piuttosto contenuto.

Tra i dispositivi che hanno riscosso maggiore apprezzamento troviamo le impastatrici planetarie, la cui versatilità le rende un prezioso alleato per la preparazione di pizze, pane, dolci e focacce. A beneficiare della tendenza sono anche strumenti più ordinari, quali casseruole e spianatoie.

Come non citare poi la maggiore attenzione dei consumatori verso mascherine di protezione (da mascherine FFP2 a quelle lavabili) e gli altri dispositivi di protezione individuale in grado di tutelare la salute personale e collettiva. Ha registrato infine una crescita esponenziale la richiesta di igienizzanti per le mani.

Un ulteriore fattore rilevante, dal punto di vista del mercato, è costituito dai prodotti destinati alla pulizia dell’abitazione, quali aspirapolvere e lavapavimenti, ma anche detergenti e sanificatori.

Giardinaggio e cura della casa, altri trend destinati a crescere nel 2021

Con un incremento del tempo trascorso in casa, anche gli hobby s’adattano ai nuovi scenari. Il giardinaggio e la cura dell’abitazione sono stati oggetto di investimenti da parte degli italiani. Il comparto sembra destinato a un ulteriore sviluppo anche nel 2021. È quanto rilevato dallo studio Kantar Covid-19 Barometer.

L’analisi mette in evidenza come il 21% degli italiani avrebbe intenzione di ammodernare e decorare l’abitazione durante i prossimi mesi. Una passione che coinvolgerebbe soprattutto il pubblico femminile. Per quello che riguarda il giardinaggio, 1 italiano su 10 ha dichiarato di aver speso più tempo verso questo hobby nel confronto con il periodo pre-Covid. Sarebbero coinvolti in particolare gli over 55.



