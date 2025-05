Tenet, film su Italia 1 diretto da Christopher Nolan

Giovedì 29 maggio, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:20, il film di spionaggio e fantascienza intitolato Tenet. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto nel 2020 da Warner Bros. Pictures e Syncopy, scritto e diretto da Christopher Nolan, uno tra i più importanti film maker degli ultimi anni, firma della trilogia de Il cavaliere oscuro e vincitore del Premio Oscar per Oppenheimer. La parte musicale è invece curata dal compositore e produttore svedese Ludwig Göransson, vincitore di un Premio Oscar e di un Golden Globe per la colonna sonora di Oppenheimer.

Nei panni de “il Protagonista” troviamo l’attore ed ex giocatore di football statunitense John David Washington, recentemente tornato sul grande schermo con il film The Piano Lesson di Malcolm Washington (2024). Al suo fianco l’attore e modello britannico Robert Pattinson, che proprio in questi giorni è al cinema con un nuovo progetto dal titolo Die, My Love di Lynne Ramsay (2025). Nel cast di Tenet anche: Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Kenneth Branagh e Clémence Poésy.

La trama del film Tenet: una parola palindroma che deve salvare il mondo

Tenet segue le avventure di un agente della CIA conosciuto con lo pseudonimo de “Il Protagonista” a cui viene assegnato un incarico di rilevanza internazionale: riuscire a fermare un sanguinoso attacco terroristico che potrebbe avere conseguenze irreparabili per l’umanità.

L’uomo non è da solo, infatti ad aiutarlo vi sarà un suo vecchio amico di nome Neil e i due dovranno scoprire come salvare il pianeta grazie ad una parola misteriosa: “Tenet”. I due agenti, infatti, dovranno riuscire perfino a manipolare il tempo, agendo al di là di quello normale, per riuscire a mettere in pratica quella che è conosciuta con “un’inversione”.

Quest’ultima è una sorta di alterazione del flusso temporale che permette di ottenere una deviazione da quello che sarebbe stato il corso naturale ma, come spesso accade, anche Tenet può ritorcersi contro i protagonisti trasformandosi in una vera e propria arma terroristica. Riusciranno i due agenti a salvare l’umanità o il pianeta è destinato inevitabilmente alla distruzione?