Tennis e Padel sicuri per il Covid/ Ecco perché si potrebbero fare anche al chiuso

Il tennis e il padel sono sicuri per quanto riguarda il Covid-19 a differenza di quanto evidenziato nell’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte. A spiegarlo è un professore di fisica tecnica ambientale ai microfoni dell’edizione online de Il Corriere della Sera. Nel Dpcm del 24 ottobre possiamo leggere: “Il tennis e il padel non rientrano nella categoria di sport di contatto e potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza”. Questo ha evidenziato come sia possibile solo ed esclusivamente giocare outdoor, una cosa un po’ improbabile considerando che ci avviamo verso il periodo più freddo dell’anno e la maggior parte dei circoli sono stati costretti a chiudere proprio come accaduto durante il periodo del lockdown dello scorso marzo.

Tennis e Padel sicuri per il Coronovirus, le parole di Giorgio Buonanno

Giorgio Buonanno ha parlato di tennis e padel sicuri per il Coronavirus anche la chiuso. Si tratta del professore ordinario di fisica tecnica ambientale all’Università di Cassino e al Queensland di Brisbane in Australia, un professionista che può sicuramente analizzare tutto con grande precisione. Questi ha specificato come i flussi d’aria possano essere di fatto controllati con un ricambio d’aria adeguato sotto i noti palloni pressostatici. Specifica: “Ad ogni modo i volumi sono talmente immensi e le portate del ricambio d’aria così elevate che giocare a tennis sotto un pallone pressostatico è come farlo all’aperto, anche in presenza di più persone come accade in una scuola tennis con quattro atleti più il maestro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA