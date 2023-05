Tennis, Internazionali di Roma: quanto guadagna il vincitore?/ Netto divario tra ATP e WTA

Internazionali di Roma di tennis 2023: per il vincitore dell’ATP budget quasi raddoppiato

Il mondo dello sport, soprattutto se vissuto ad alti livelli, può regalare gioie importanti strettamente legate a traguardi riconoscimenti validi per il palmarès personale e di squadra. Un tema sempre vivo, di pari passo con l’aspetto agonistico, è chiaramente però anche quello economico. Siamo ormai abituati a vedere somme sempre più ingenti che girano tra premi, organizzazione e sponsor. Al di là degli importi colossali che interessano il mondo del calcio, anche il tennis prevede un cospicuo tornaconto economico per i vincitori soprattutto in occasione degli eventi sportivi più rilevanti.

Oggi, 10 maggio, avranno inizio i tanto attesi Internazionali di tennis di Roma; evento che unisce decine di migliaia di appassionati per osservare le prestazioni dei tennisti più forti al mondo. In ballo non c’è però solo la fama ma anche un montepremi piuttosto lauto; da segnalare però un corposo divario tra circuito maschile (ATP) e circuito femminile (WTA). Nel merito del premio in denaro totale per il binario maschile per gli Internazionali di tennis di Roma la cifra è di 8.637.966 euro – come riporta 361Magazine – chiaramente da dividere a seconda dei piazzamenti.

Internazionali di Roma di tennis 2023: la distanza economica tra vincitore ATP e WTA

Come anticipato, il montepremi totale per il circuito ATP degli Internazionali di tennis di Roma verrà distribuito tra i vari piazzamenti. Rispetto alla passata edizione, il vincitore del torneo guadagnerà il 32,15% in più, per un valore economico pari ad 1.105.265 euro. Il secondo classificato può giovare altrettanto di un incremento pari al 26,99% con un importo di 580.000 euro. Come riporta 361Magazine, il distacco tra secondo posto e terzo e quarto posto non è abissale: riceveranno infatti rispettivamente 308.790 euro.

Con la decrescita del piazzamento, direttamente proporzionale è chiaramente anche la riduzione del premio in denaro per le posizioni inferiori. Dai quarti di finale al primo turno dell’ATP valido per gli Internazionali di tennis di Roma il valore scende infatti al di sotto dei 100 mila euro. Per quanto riguarda invece la categoria WTA, come anticipato il montepremi risulta decisamente inferiore; oltre il 50% in meno del totale. La distribuzione tra prima e seconda classificata prevede: 521.754 euro alla tennista vincitrice e 272.200 alla perdente in finale, per un budget complessivo di 3.572.618 euro.











